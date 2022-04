Nem plagizálta leghíresebb dalát, a Shape of You-t Ed Sheeran, így döntött a brit legfelsőbb bíróság a hosszú évek óta tartó pereskedésben. A világhírű brit zenészt Sami Chokri perelte be, mert szerinte Sheeran 2017-es slágere az ő két évvel azelőtt kiadott dalának, az Oh Why-nak a koppintása.

Sheeran a perek alatt többször is elmondta: nem emlékszik, hogy valaha hallotta volna Chokri dalát, mielőtt megírta saját számát.

Fotó: OLI SCARFF

A Shape of You 2017-ben a legtöbbet játszott és eladott dal volt, de a Spotify-on is elérte a valaha volt legnépszerűbb dal címét – írja a BBC brit hírtelevízió internetes oldala.

A bíróság döntése szerint Sheeran sem tudatosan, sem véletlenül nem plagizált, a két dal között mindössze egyetlen frázis hasonlóság van, Chokri dalában az „Oh Why” felkiáltás valóban hasonlít a Sheeran dalában hallható „Oh I” éneklésére, de ez még messze nem elég ahhoz, hogy plágium legyen.

A bíróság zenei szakértők bevonásával elemezte a zenei jegyeket is, de ez esetben még ennyi hasonlóságot vagy átfedést sem találtak. Annak sem adtak alapot, hogy Chokri védői szerint Sheeran biztosan hallotta másik dalt, ez mindössze spekuláció, erre semmilyen bizonyíték nincs.

A tárgyaláson ráadásul a Shape of You másik két alkotója, John McDaid zeneszerző és a producer Steven McCutcheon is azt vallotta: sosem hallották Chokri dalát.

Sheerant a hírek szerint rendkívül megviselte a per, ismerősei elmondása szerint a zenész mindig feltüntette, ha dalaiban más munkáit is felhasználta, ezért érintette rendkívül negatívan Chokri pere. A Shape of You nagyjából 5 millió dollárt hoz évente a szerzőknek, ennek egy részét a per miatt be kellett fagyasztani, de hamarosan feloldhatják.

A Reuters hírügynökség közlése szerint Sheeran megkönnyebbült a döntés után, közleménye szerint az ilyen perek nagyon ártanak a zeneiparnak.

Döntse el ön, hasonlít-e a két dal. Előbb Ed Sheerané:

Majd a Sami Switch néven alkotó Sami Chokri dala: