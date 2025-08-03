3 százalékos hitel: kiadta a Miniszterelnökség, pontosan hol épülnek meg az első Otthon Start-lakások Magyarországon – ez meglepetés

A fix 3 százalékos hitel bejelentése óta az építőipar mozgásba lendült, több tucat olyan megkeresés érkezett a kormányzathoz, amely több mint tízezer, a támogatási program által meghatározott árkorlátokon belüli lakások építését célozza. Két budapesti fejlesztés nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházássá nyilvánító kormányrendelet-tervezetét a kormány a mai nappal társadalmi egyeztetésre bocsátotta. A 4200 lakás építését célzó két beruházás Budapest X. és XV. kerületében valósulhat meg gyorsított engedélyezési eljárással.
Fontos feltétele a gyorsított engedélyezési eljárásoknak, hogy az épülő lakások több mint 70 százaléka megfeleljen az Otthon Start Program feltételrendszereinek. Mindkét projekt esetén ez a feltétel teljesül.
A gyorsított engedélyezési eljárás lehetőséget biztosít arra, hogy már az ősz derekán megindulhatnak az építkezések.
További jó hír az elsőlakás-vásárlóknak, hogy több nagy építőipari beruházóval előrehaladott tárgyalások zajlanak további lakásfejlesztésekről. A kormányzat várakozásai szerint még idén több, mint 15 ezer új lakás kivitelezése indulhat meg, ezzel jelentősen bővítve az ingatlanok kínálatát.
Akár harmincmillió forintot is megtakaríthat egy piaci feltételű lakáskölcsön kamatterheihez képest az, aki maximálisan kihasználja az Otthon Start hitel kereteit. A bankok közötti erős verseny nyomán egyes szolgáltatók a három százalékban maximált éves kamatnál is lejjebb mehetnek, de várhatóan egyéb kedvezményekre is számíthatnak az ügyfelek.
A Világgazdaság számításai szerint az Otthon Start hitelnél elérhető leghosszabb, 25 éves futamidőt és a legmagasabb, 50 millió forintos hitelösszeget, illetve a 3 százalékos éves kamatot feltételezve a havi törlesztőrészlet – egyéb költségtételeket nem számítva – valamivel 237 ezer forint felett alakul havonta, ami a teljes futamidő alatt 21,1 millió forintos kamatterhet jelent. Ugyanez a havi törlesztőrészlet egy hasonló futamidejű és összegű, piaci forintlakáshitelnél már 337 ezer forintot jelentene, ha a piaci átlagnak nagyjából megfelelő, évi 6,5 százalékos kamattal számolunk.
