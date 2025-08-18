Véget ért Trump tárgyalása Európa vezetőivel, de Ursula von der Leyenék nem jönnek ki, a Fehér Házban maradnak – döntés születhetett Ukrajnáról

A Trump-Zelenszkij csúcstalálkozó második felében az amerikai és az ukrán elnök, valamint a jelenlevő uniós vezetők zárt ajtók mögött folytatták a tárgyalásokat a béketerv kialakításáról, mindössze néhány nappal Vlagyimir Putyin orosz elnök alaszkai látogatása után. Az esemény barátságos hangulatban kezdődött, ám azt, hogy mit sikerült elérnie a Nyugat vezetőinek, csak a sajtótájékoztatón fogják elárulni.
A zárt ajtó mögött tartott találkozó elhúzódott, s bár egyelőre még nem tudni, hogy miről egyeztek meg a felek, ukrán sajtóértesülések alapján Donald Trump és Volodimir Zelenszkij, valamint más vezetők a tárgyalások lezárását követően tovább beszélgettek, amely miatt a sajtótájékoztató is késett.
Cikkünk folyamatosan frissül.
Az Egyesült Királyság miniszterelnöke, Keir Starmer a biztonsági garanciák fontosságát emelte ki, és történelmi lépésnek nevezte a háromoldalú találkozót Oroszország, Ukrajna és az Egyesült Államok között. Németország kancellárja, Friedrich Merz viszont először a tűzszünet szükségességét hangsúlyozta: „Dolgozzunk ezen, és próbáljunk nyomást gyakorolni Oroszországra” – mondta Trumpnak. Hasonlóan fogalmazott Emmanuel Macron francia elnök is, aki szerint a fegyverszünet a teljes európai biztonság alapja.
Olaszország miniszterelnöke, Giorgia Meloni a hosszú távú béke feltételeként azt emelte ki, hogy biztosítani kell: a konfliktus ne ismétlődhessen meg. Mark Rutte NATO-főtitkár szerint az szövetségesek feladata, hogy az ukrán infrastruktúra elleni támadásokat megállítsák.
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke kiemelte az elrabolt ukrán gyermekek visszajuttatásának fontosságát: „Anyaként és nagymamaként minden gyereknek vissza kell kerülnie a családjához” – fogalmazott. Finnország elnöke, Alexander Stubb pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy bár kis országról van szó, a hosszú orosz határ miatt különösen érzékenyek a térség biztonságára, és szerinte az elmúlt két hétben több előrelépés történt Ukrajna ügyében, mint az előző három évben összesen.
A francia elnök meglékelte a washingtoni békecsúcsot: már majdnem megvolt az egység, de akkor Macron előállt a követelésével Trumpnak
Az ukrajnai háború lezárásáról folyó diplomáciai manőverek középpontjában egy lehetséges háromoldalú találkozó áll, amelyen Donald Trump amerikai elnök, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Vlagyimir Putyin orosz vezető vehet részt. Emmanuel Macron francia elnök azonban a Trump-Zelenszkij csúcstalálkozó közepén kezdte el sürgetni, hogy Európa is képviseltessen magát, mert a kontinens biztonsága túlmutat Ukrajnán.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.