Véget ért Trump tárgyalása Európa vezetőivel, de Ursula von der Leyenék nem jönnek ki, a Fehér Házban maradnak – döntés születhetett Ukrajnáról

A Trump-Zelenszkij csúcstalálkozó második felében az amerikai és az ukrán elnök, valamint a jelenlevő uniós vezetők zárt ajtók mögött folytatták a tárgyalásokat a béketerv kialakításáról, mindössze néhány nappal Vlagyimir Putyin orosz elnök alaszkai látogatása után. Az esemény barátságos hangulatban kezdődött, ám azt, hogy mit sikerült elérnie a Nyugat vezetőinek, csak a sajtótájékoztatón fogják elárulni.

A Trump-Zelenszkij csúcstalálkozó, amelyen több uniós vezető is megjelent, új lendületet adhat az ukrajnai háború rendezésénekFotó: AFP

A zárt ajtó mögött tartott találkozó elhúzódott, s bár egyelőre még nem tudni, hogy miről egyeztek meg a felek, ukrán sajtóértesülések alapján Donald Trump és Volodimir Zelenszkij, valamint más vezetők a tárgyalások lezárását követően tovább beszélgettek, amely miatt a sajtótájékoztató is késett.

Cikkünk folyamatosan frissül.

Békepárti hangulat a Trump-Zelenszkij csúcstalálkozó elején

Az Egyesült Királyság miniszterelnöke, Keir Starmer a biztonsági garanciák fontosságát emelte ki, és történelmi lépésnek nevezte a háromoldalú találkozót Oroszország, Ukrajna és az Egyesült Államok között. Németország kancellárja, Friedrich Merz viszont először a tűzszünet szükségességét hangsúlyozta: „Dolgozzunk ezen, és próbáljunk nyomást gyakorolni Oroszországra” – mondta Trumpnak. Hasonlóan fogalmazott Emmanuel Macron francia elnök is, aki szerint a fegyverszünet a teljes európai biztonság alapja.

Olaszország miniszterelnöke, Giorgia Meloni a hosszú távú béke feltételeként azt emelte ki, hogy biztosítani kell: a konfliktus ne ismétlődhessen meg. Mark Rutte NATO-főtitkár szerint az szövetségesek feladata, hogy az ukrán infrastruktúra elleni támadásokat megállítsák.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke kiemelte az elrabolt ukrán gyermekek visszajuttatásának fontosságát: „Anyaként és nagymamaként minden gyereknek vissza kell kerülnie a családjához” – fogalmazott. Finnország elnöke, Alexander Stubb pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy bár kis országról van szó, a hosszú orosz határ miatt különösen érzékenyek a térség biztonságára, és szerinte az elmúlt két hétben több előrelépés történt Ukrajna ügyében, mint az előző három évben összesen.