Oroszország betiltja a napraforgómagok kivitelét péntektől, az abból készült étolaj tekintetében pedig kiviteli kvótával korlátozza a világpiacra juttatható mennyiséget – tudta meg a Reuters.

Az ország agrárminisztériuma csütörtökön hozta nyilvánosságra a döntést, melynek értelmében április 1. és augusztus 15. között tilos a napraforgómagok kivitele, míg napraforgó étolajból 1,5 millió tonnát lehet ezen időszak alatt exportálni, napraforgódarából pedig 700 ezer tonna a határ.

Tekintve, hogy a hadban álló orosz és ukrán fél egyaránt vezető termelője napraforgó olajnak, és az árak már most is elkezdtek felfelé kúszni, ez nem sok jóval kecsegtet. Azt sem lehet tudni, hogy az ukrán mezőgazdaság a háború alatt milyen termést tud elérni. A Fekete-tenger orosz blokád alá vonása miatt a meglévő ukrán étolaj exportja is nehézségekbe ütközik.

A sütőolaj hiánya miatt olyan hírek érkeztek a sültkrumplijáról híres Belgiumból, hogy ezek készítői is bajba kerülhetnek, míg Németországban egyes jelentések szerint már nem jár sültkrumpli a curry wursthoz vagy a hamburgerhez.

Azonban az oroszok és az ukránok egyik fő vásárlója India volt. Az ázsiai ország a héten 45 ezer tonna orosz étolajat vásárolt rekordáron. Az orosz agrárminisztérium szerint a kiviteli korlátokra a stabilitás fenntartása miatt lehet szükség, lévén a nyugati szankciók az orosz élelmiszerellátást is próba elé állíthatják.

Problémát jelenthet az is, hogy az alternatívák sem könnyen elérhetőek, ám Indiában még mindig többe kerül a napraforgóolaj, tonnánkénti 2150 dolláros árával, mint a tonnánként 1767 dolláron jegyzett szójaolaj vagy a hasonló mennyiségben 1720 dollárért árult pálmaolaj. Magyarország nettó exportőr a napraforgóolaj területén, úgyhogy akár jól is járhat ezzel a helyzettel, ám az árstop lecsengésével fennáll a veszélye annak, hogy itthon is jelentősen drágulni fog ez a termék is.