Oroszország
Borozás Oroszországban: egyre inkább a hazai kerül az asztalokra – hatnak a szankciók

A nyugati szankciók arra kényszerítik az oroszokat, hogy a helyi borokhoz forduljanak.
Andor Attila
2025.11.09, 16:44
Frissítve: 2025.11.09, 17:02

Az orosz szupermarketek polcait, amelyeket egykor a francia burgundi és az olasz Barolo borok uralták, most a hazai évjáratok széles választéka tölti meg, mivel az ukrajnai háborúhoz kapcsolódó nyugati szankciók a helyi szőlőültetvények felé terelik a fogyasztókat – írja a Reuters. 

borpiac
Borpiac: egyre inkább a hazai felé fordulnak az oroszok /  Fotó: Robertharding via AFP

Az utóbbi években jelentősen drágultak az importborok, és kevesebb is van belőlük. 

A hazai borok most az értékesítés 60 százalékát teszik ki, szemben a tíz évvel ezelőtti körülbelül 25 százalékkal.

„Az orosz bor nagyon magas részesedést szerzett az orosz piacon” – mondta Jurij Judics, a Vendéglátók és Szállodatulajdonosok Szövetsége orosz borászattal foglalkozó bizottságának vezetője, a „barátságtalan országokra” kivetett magasabb adókra hivatkozva.
A piac fokozatosan változni kezdett, és a borárak emelkedtek, az importnedű 30-40 százalékot drágult. 

Immár a moszkvai szupermarketekben is az orosz, grúz és örmény borok dominálnak ott, ahol korábban a francia, olasz és dél-amerikai palackok álltak.

Bőven van szankció

A nyugati országok több mint 25 ezer különféle szankciót vezettek be Oroszország ellen a Krím félsziget 2014-es annektálása óta, amelyek oroszlánrészét a 2022-es ukrajnai invázió után szabták ki.

A Fekete-tenger környékén évezredek óta termesztenek szőlőt, de a forradalom, a polgárháború és a későbbi szovjet alkoholellenes kampányok, különösen Mihail Gorbacsov 1985-ös elnöksége alatt, számos orosz szőlőültetvényt elpusztítottak.

De ahogy a gazdaság kilábalt a Szovjetunió 1991-es bukását követő káosz évtizedéből, néhány úttörő befektető elkezdte felvásárolni a földeket Dél-Oroszországban, és elhozta a legkomolyabb borszakértőket Franciaországból és Olaszországból.

„A Fekete-tenger közelében megbúvó Cote Rocheuse borászatban 2022-ben kezdtük el a borok értékesítését, és ugyanebben az évben megnyitottuk kapuinkat a turisták előtt is. Azóta minden évben növeljük a termelési volument, és az értékesítést is” – mondta Irina Jakovenko főborász és termelési igazgató.

Azonban mind a szőlőültetvények, mind a borkészítési kapacitás tekintetében korlátozás van érvényben – évi 500 ezer palack – panaszkodik. 
„Azt akarom, hogy mások is, főleg a gyerekeink, lássák ezt, hogy ne olasz vagy német borokat vegyenek, hanem a mieinket – mondta Galina Romanova, a pincészet egyik turistája a Reutersnek. – A mi boraink a legjobbak.”

A Cote Rocheuse pincészet klasszikus európai szőlőfajtákat – merlot, cabernet sauvignon, pinot noir, chardonnay –, valamint a Rosztovi régióból származó, őshonos orosz szőlőfajtát, a krasznostop zolotovszkit termeszti.
Annak ellenére, hogy főként francia és olasz felszerelésekre támaszkodnak, a borok határozottan helyiek, amelyeket az orosz talaj és éghajlat formált.

Putyin többször is méltatta Oroszország gazdasági kitartását a számos szankció ellenére, és arra sürgette a vállalatokat és a tisztviselőket, hogy találjanak módot a szankciók megkerülésére – amelyeket ő illegálisnak és indokolatlannak bélyegez.

 

