A gépisten létrehozása őrült összegbe kerül: így fizetik ki az adatközpontok felhúzásának brutális költségét

A mesterséges intelligencia (MI) fejlesztése a vártnál sokkal tőkeigényesebbnek bizonyul, így az OpenAI is kénytelen volt felhagyni az egész emberiség üdvét célul tűző jótékonysági missziójával, sőt egyre inkább úgy néz ki, hogy a költségeket a világ valaha volt legjövedelmezőbb cégei sem képesek pusztán nyereségükből vagy a meglévő forrásaikból fedezni. Sarah Friar, az OpenAI pénzügyi vezetője arról beszélt a The Wall Street Journal rendezvényén, hogy a költségek finanszírozásához pénzügyi innovációra is szükség van, valamint állami hitelgaranciát sürgetett az olcsóbb kölcsönök érdekében, miközben azonban elhessegette a közelgő tőzsdei bevezetés gondolatát.

Az adatközpontok építése óriási beruházást igényel / Fotó: Gorodenkoff / Shutterstock (Képünk illusztráció)

Nem elég már a kockázati tőke és a nyereség, az adatközpontok építéséhez hitelre is szükség van

Az adatközpontok több százmilliárd dolláros költségei így egyre több bonyolult hitelmegoldást igényelnek, ám ez nem jelent problémát a fejlesztések központjában lévő Egyesült Államok számára, ahol a Wall Street jelentős tapasztalatokat halmozott fel a hitelek kialakításában. A Reuters írása gyűjtötte össze az MI-adósság alakulásának néhány fontos szeletét, ami rávilágít arra, hogy hogyan fújódik fel a tőzsdei árfolyamokkal párhuzamosan az adósság tömege is.

A Bank of America adatai szerint

a mesterségesintelligencia-fókuszú óriási tech cégek csak szeptemberben 75 milliárd dollár befektetésre ajánlott besorolású adósságot dobtak piacra, több mint kétszer annyit, mint a szektor 2015 és 2024 közötti teljes éves átlaga.

Ennek része a Meta 30 milliárd dolláros és az Oracle 18 milliárd dolláros kibocsátása is, ráadásul hétfőn a Google-tulajdonos Alphabet is újabb hitelfelvételt jelentett be, de ehhez még az Oracle Vantage adatközpontjaihoz tartozó 38 milliárd dolláros adósság is társul.

Az Oracle halmozta fel a legnagyobb adósságot az óriások közül

Az Oracle helyzete az MI-bajnokok közül a legérdekesebb, hiszen miközben a vállalat részvényei idén több mint 50 százalékot erősödtek, és a cég 1999 óta a legjobb évében van, a cég csődje elleni védelmet biztosító CDS-ek ára is meglódult.

A piac tehát már kezd aggódni Larry Ellison cégének brutális eladósodottsága miatt.

Ugyanakkor a szeptemberi és októberi 75 milliárd dolláros kölcsönfelvétel így is csak az idén kiadott 1500 milliárd dollár befektetési osztályú adósság 5 százalékát teszi ki. Azonban a jövő évi kínálatban már a Barclays szerint meghatározó szerepet játszhat az MI-szektor. További intő jel, hogy az adósság egyre bonyolultabb, rejtettebb formákat vesz fel. Ennek egyik példája a Meta tranzakciója a Blue Owl Capitallal, melynek keretében a Facebook-tulajdonos úgy vesz fel 27 milliárd dollár hitelt egy adatközpont építésére, hogy az nem jelenik meg a könyveiben.