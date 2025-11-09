Deviza
Tíz éve nem volt ilyen erős a forint – az Orbán–Trump-csúcs is hajtotta a magyar devizát

Másfél éves csúcsra erősödött a forint, az euró árfolyama 385 alá süllyedt. Az MBH Elemzési Centrum szerint a reáleffektív árfolyam tíz éve nem járt ilyen szinten. A piacot az amerikai–magyar tárgyalások, a gazdasági megállapodások és az Orbán–Trump-csúcs körüli optimizmus is erősítette.
2025.11.09, 13:42
Frissítve: 2025.11.09, 14:52

A magyar fizetőeszköz látványosan erősödött az elmúlt héten: az euró árfolyama pénteken a 385 forintos szint alá süllyedt, ami másfél éves csúcs. Az MBH Elemzési Centrum szakértője szerint a forint reáleffektív árfolyama – vagyis az inflációs különbséget is figyelembe vevő értéke – utoljára nagyjából tíz éve járt a mostani szinteken – írja az Index.

Tíz éve nem volt ilyen erős a forint – az Orbán–Trump-csúcs is hajtotta a magyar devizát / Fotó: AFP

Rodic Ádám, az MBH Elemzési Centrum elemzője az Indexnek elmondta: „Nominálisan legutóbb 2024 májusában volt ilyen erős a hazai fizetőeszköz, de ha az inflációs különbözetet is figyelembe vesszük Magyarország és az eurózóna között, akkor a forint reáleffektív árfolyama a 2023-as átmeneti időszakot kivéve tíz éve nem járt ilyen szinten.”

Rodic Ádám szerint a forint idei teljesítményét több tényező együttesen segítette: 

  • a magas hazai kamatszint, 
  • a pénteki amerikai–magyar tárgyalások kedvező piaci fogadtatása, 
  • valamint az ezeket követő gazdasági megállapodások bejelentései mind erősítették a magyar devizát.

A forint hétfőn még 387,5 körül mozgott az euróval szemben, ám kedden a dollár erősödése miatt ideiglenesen gyengült. Szerdától viszont újra pozitív korrekció indult, csütörtökre rövid időre 386 alá is benézett az árfolyam, majd pénteken 385 alatt zárta a hetet – ezzel másfél éves csúcsot döntött. A dollárral szemben is hasonló trendet mutatott: a keddi 338 forint feletti szintekről péntekre 332,5-ig erősödött a magyar fizetőeszköz.

Egyértelműen segített a forint árfolyamának az Orbán–Trump-csúcs

Már a csütörtöki amerikai piacnyitáskor erősödési hullám indult, amikor Orbán Viktor gépe még nem is érkezett meg. A forint árfolyama pénteken az amerikai kereskedés elején megint megindult, és immár a majdnem kétéves csúcsok felé közelített röviddel a magyar miniszterelnök és Donald Trump megbeszélése előtt. 

A forint piacán kiváló a hangulat, mióta kiderült, hogy Budapest lehet a helyszíne az ukrajnai békekötést célzó találkozónak Trump és Vlagyimir Putyin orosz elnök között,

illetve nyilvánosságra került a Trump–Orbán-találkozó dátuma. Az elmúlt napokban elképesztő formában van a forint, amely a januári árfolyamszintekhez képest mostanra az euróval szemben mintegy 7 százalékot, a dollár ellenében az év eleji 405 forintos maximumhoz képest szeptemberig közel 20 százalékot erősödött (azóta valamelyest gyengült a kurzusa a zöldhasúval szemben).

