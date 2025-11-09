Deviza
EUR/HUF384.91 0% USD/HUF332.67 0% GBP/HUF437.83 0% CHF/HUF413.05 0% PLN/HUF90.75 0% RON/HUF75.63 0% CZK/HUF15.83 0% EUR/HUF384.91 0% USD/HUF332.67 0% GBP/HUF437.83 0% CHF/HUF413.05 0% PLN/HUF90.75 0% RON/HUF75.63 0% CZK/HUF15.83 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
turizmus
vb
atlétikai világbajnokság
Tokió
Budapest
multiplikátor

Meglepő hatása van az atlétikai világbajnokságnak a gazdaságra

Egy nagyszabású sportesemény nemcsak a sportteljesítményekről szól, hanem erőteljes gazdasági és társadalmi hatásokat is kivált. A 2025-ös tokiói és a 2023-as budapesti atlétikai világbajnokság példája jól mutatja a multiplikátor-hatás működését.
Werderits Ivett
2025.11.09, 16:30

Egy nagyszabású sportesemény messze túlmutat a sportpályákon és az ott elért teljesítményeken. Komplex gazdasági láncreakciót indít el és gondos tervezésre van szükség a lebonyolításához. A kezdeti befektetésből és a látogatói költésekből származó bevételek több lépcsőfokon keresztül növelik a gazdasági aktivitást. A sportokból származó multiplikátor-hatás sokak által vitatott terület, de a 2025-ös tokiói atlétikai világbajnokság esete számos releváns adattal szolgál. Azonban hazai példával is szolgálhatnánk, mint például a 2023-as budapesti atlétikai világbajnokság vagy Európán belül maradva a 2024-es párizsi olimpia.

világbajnokság
Az atlétikai világbajnokság hatása. / Fotó: AFP

Mi az a multiplikátor-hatás és mi köze lehet a világbajnoksághoz?

Alapvetően a multiplikátor-hatás egy olyan közgazdasági jelenség, amely arra fókuszál, hogy a kiadásokból és a befektetésekből bekövetkezett kezdeti változás miképpen okozhat nagyobb végső és többeket érintő változást a teljes nemzeti jövedelemben és a gazdasági aktivitásban. Lényegében egyfajta láncreakciót figyelhetünk meg ilyenkor, hiszen a kezdeti költekezés után az egyik szereplő kiadása a másik bevétele és így tovább. Ez a többszöri körforgás végső soron egy nagyobb hatást eredményez. Egy világbajnokság számos, valós adatot szolgáltat, így alaposabban is meg tudjuk vizsgálni a helyzetet.

Tokió 2025: A technológia és fenntarthatóság már nem csak egy lehetőség, hanem elvárás

A japánok kiemelt figyelmet szenteltek a fenntarthatóságnak az idei atlétika világbajnokságon. Tokió célul tűzte ki a Platinaszintű tanúsítvány megszerzését és ezáltal megalkották a „Tokió Modellt”, amely új referenciát teremt a környezetvédelmi és társadalmi szempontból felelős sportesemények szervezésében.

A Honda, mint szponzor elektromos autókat biztosított. 

A cég mintegy 120 elektromos ás hibrid járműből álló flottát bocsátott a szervezők rendelkezésére. Ezáltal nem csak a környezetnek tettek jót, de fellendítették a zöld technológiai szektor vállalkozásait is. Ez a láthatóság és a modern zöld technológia élesben történő bemutatása felkeltette más vállalatok és fogyasztók érdeklődését is. Tehát ez a hatás nem azonnali, de várható. Az ilyen események remek alkalmat biztosítanak a tesztelésre, hiszen az a technológiák kipróbálásához valós körülmények szükségesek – erről a worldathletics oldalán olvashatunk.

A média értéke

A világbajnokság kifejezetten nagy médiafigyelmet kapott. A közösségi média felületeken közel 700 millió videómegtekintést jegyeztek fel. Ez a figyelem óriási márkaértéket teremtett a szponzorok számára és ez további befektetésre ösztönzi a cégeke a sportmarketing területén. A globális hozzájárulások hatalmas összegeket öleltek fel, ami a térségben a médiaágazat és a rendezvényszervezés számára is bevételeket jelentett. A Plus500 pénzügyi elemző cég egyes jelentései szerint a sport szponzorációs piac hamarosan tovább fog bővülni és ehhez a tokiói esemény is nagyban hozzájárult – a  2025-ös sportmarketing trendekről az MCI oldala ír.

A turizmus hatása egyből észrevehető

A vb-re közel 200 országból érkezett 2200 sportoló, de rajtuk kívül elszállásoltak még edzőket, kísérőket és szurkolókat is a különböző szálláshelyek, vendégházak és Airbnb-k. A kihasználtsága jelentősen megnőtt a turisztikai szálláshelyeknek. A japán vendéglátóhelyek, éttermek, bárok és élelmiszerboltok extra forgalmat bonyolítottak. Ebből kifolyólag kénytelenek voltak bővíteni a készleteiket és több alapanyagot beszerezni a helyi beszállítóktól.

Budapest 2023: Az infrastruktúra és a turizmus látható változást hozott

Hazai példánk talán látványosabban magyarázza a multiplikátor-hatásokat, mivel itt a 2023-as világbajnokság története egyből egy Atlétikai Központ felépítésével kezdődött. Egyértelmű, hogy egy ilyen épületet nem rombolnak le az esemény után, tehát később kihasználhatják a helyiek az új adottságokat. Ez a beruházás az építőipart és a kapcsolódó szolgáltatásokat élénkítette. Igaz, hogy az építési költségeket kritika érte, az új létesítmény hosszú távon szolgálja a sportot és a vb után megnyitották a nagyközönség számára is az épület kapuit.

A GDP mérhető sportolókkal

A Magyar Turisztikai Ügynökség adati szerint 2023. augusztus 19–27. között több mint 170 ezer látogató érkezett Budapestre és az itt tartózkodásuk alatt közel 460 ezer vendégéjszakét generáltak a turizmusnak. Az esemény előtt is ennek tudták be a magas foglalási számokat. Augusztus elején már 340 ezer vendégéjszaka volt lefoglalva a világbajnokság idejére. Ezeknek a számoknak 85 százalékát a külföldi látogatók tették ki. 

A szálláshelyek bevételei meghaladták a 14 milliárd forintot ebben az időszakban.

A világbajnokság az Oeconomus gazdaságkutató Alapítvány elemzése szerint 130 milliárd forint bevételt hozott a gazdaságnak, ami jelentősen meghaladja a stadion építési költségeit, bár a költségvetés teljes megosztása ellentmondásos volt. Az MTÜ szerint a verseny felülmúlta a turisztikai várakozásokat és nem felejthetjük el, hogy a médiafigyelem miatt jelentősen megnőtt Budapest turisztikai imázsának megítélése erről a Turizmus.com oldala ír részletesebben.

A magyarok által szervezett világbajnokság is nagy hangsúlyt fektetett a fenntarthatóságra és a legmagasabb minősítést kapta a The Sustainability Report nevű nemzetközi szervezettől erről a worldathletics oldalán írnak.

A fiatalok sportválasztási kedvét is jelentősen befolyásolta a 2023-ban szervezett atlétikai világbajnokság. Már 2022-ben, tehát az előkészületek alatt is látható volt a megnövekedett érdeklődés az olyan sportok iránt, mint a futás és különböző ágai, a távolugrás vagy a gerelyhajítás, de ez csak néhány példa. Fontos az utánpótlás főleg az olyan sportágakban, amik kevésbe népszerűek, hiszen ők jelentik a sportág jövőjét és biztosítják, hogy a tehetségekből csak jó utánpótlás neveléssel faraghatnak kiemelkedő sportolókat az edzők. 

Szemben a japán példával itt az eltelt 2 év miatt olvashatunk konkrét számokról és megállapításokról. Azonban a teljes kép kirajzolásához még ennél is több időre lenne szükség. Míg Tokió a technológiai innovációt és a fenntarthatóságot helyezte előtérbe, addig Budapest a rozsdaövezeti beruházások révén és a turizmus élénkítésén keresztül fejtett ki jelentős hatást. Mindkét esetben a kezdeti befektetés láncreakciót indított el a helyi gazdaságban, élénkítve a foglalkoztatást, a kiskereskedelmet és a szolgáltatási szektort. 

A multiplikátor-hatás nem mentes a kritikától. 

Sok esetben a gazdasági előnyök egy része kiszivároghat a helyi pénzfolyásból, ha a szponzorok vagy beszállítók külföldiek. Emellett az eseményre szánt kiadásokat a helyi lakosok másra költhették volna, így a nettó gazdasági növekedés kisebb lehet, mint a bruttó. A 2025-ös tokiói és a 2023-as budapesti világbajnokság esete egyaránt megerősíti, hogy a sportesemények komoly gazdasági motorok lehetnek. 


 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu