Meglepő hatása van az atlétikai világbajnokságnak a gazdaságra

Egy nagyszabású sportesemény messze túlmutat a sportpályákon és az ott elért teljesítményeken. Komplex gazdasági láncreakciót indít el és gondos tervezésre van szükség a lebonyolításához. A kezdeti befektetésből és a látogatói költésekből származó bevételek több lépcsőfokon keresztül növelik a gazdasági aktivitást. A sportokból származó multiplikátor-hatás sokak által vitatott terület, de a 2025-ös tokiói atlétikai világbajnokság esete számos releváns adattal szolgál. Azonban hazai példával is szolgálhatnánk, mint például a 2023-as budapesti atlétikai világbajnokság vagy Európán belül maradva a 2024-es párizsi olimpia.

Az atlétikai világbajnokság hatása. / Fotó: AFP

Mi az a multiplikátor-hatás és mi köze lehet a világbajnoksághoz?

Alapvetően a multiplikátor-hatás egy olyan közgazdasági jelenség, amely arra fókuszál, hogy a kiadásokból és a befektetésekből bekövetkezett kezdeti változás miképpen okozhat nagyobb végső és többeket érintő változást a teljes nemzeti jövedelemben és a gazdasági aktivitásban. Lényegében egyfajta láncreakciót figyelhetünk meg ilyenkor, hiszen a kezdeti költekezés után az egyik szereplő kiadása a másik bevétele és így tovább. Ez a többszöri körforgás végső soron egy nagyobb hatást eredményez. Egy világbajnokság számos, valós adatot szolgáltat, így alaposabban is meg tudjuk vizsgálni a helyzetet.

Tokió 2025: A technológia és fenntarthatóság már nem csak egy lehetőség, hanem elvárás

A japánok kiemelt figyelmet szenteltek a fenntarthatóságnak az idei atlétika világbajnokságon. Tokió célul tűzte ki a Platinaszintű tanúsítvány megszerzését és ezáltal megalkották a „Tokió Modellt”, amely új referenciát teremt a környezetvédelmi és társadalmi szempontból felelős sportesemények szervezésében.

A Honda, mint szponzor elektromos autókat biztosított.

A cég mintegy 120 elektromos ás hibrid járműből álló flottát bocsátott a szervezők rendelkezésére. Ezáltal nem csak a környezetnek tettek jót, de fellendítették a zöld technológiai szektor vállalkozásait is. Ez a láthatóság és a modern zöld technológia élesben történő bemutatása felkeltette más vállalatok és fogyasztók érdeklődését is. Tehát ez a hatás nem azonnali, de várható. Az ilyen események remek alkalmat biztosítanak a tesztelésre, hiszen az a technológiák kipróbálásához valós körülmények szükségesek – erről a worldathletics oldalán olvashatunk.