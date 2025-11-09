Deviza
Nem hinné el, hogy melyik országban található a világ legnagyobb svédasztala

A 36 éve alapított étterem olyan hatalmas, hogy a látogatók belépéskor egy térképet kapnak, hogy eligazodjanak a Les Grands Buffets kínálta finomságok között.
VG
2025.11.09, 14:32
Frissítve: 2025.11.09, 14:50

A francia konyha híres a kiváló, minőségi alapanyagairól és arról is, hogy az ételeket kis adagokban szolgálják fel. Ezért is lehet sokak számára meglepő, hogy pont egy délkelet-franciaországi városkában, Narbonne-ban található a Les Grands Buffets, amely a világ legnagyobb svédasztalát kínálja. A korlátlan ételfogyasztást kínáló Les Grands Buffets négy étkezőtermében több mint 150 főétel és desszert található a svédasztalon. Az étteremben évente 400 ezer, azaz naponta átlagban 600 embert látnak vendégül, és olyan népszerű, hogy akár hét hónapot is várni kell egy szabad asztalra – számolt be a The Sun magazin.

Les Grands Buffets: hét hónapos várólista van és térkép kell az eligazodáshoz, de mégis tolonganak az emberek. Fotó: Eric Catarina / Getty Images Europe
Les Grands Buffets: hét hónapos várólista van, és térkép kell az eligazodáshoz, de mégis tolonganak az emberek / Fotó: Eric Catarina / Getty Images Europe

Les Grands Buffets: ahol a luxus a végtelen választékkal párosul

A vendégek 65,90 euró (kb. 25 350 forint) megfizetése után annyit ehetnek, amennyit csak szeretnének, méghozzá luxuskörülmények közt, hiszen az egyik szobát – a Salon Dore Jean de la Fontaine-t – ugyanazok az építészek tervezték, akik a versailles-i kastélyt restaurálták. Egy másik étkező – a Tente d’Apparat Jean-Baptiste Nolin – pedig egy barokk korabeli királyi sátor berendezését idézi, így tisztelegve a híres francia uralkodó, XIV. Lajos előtt.

A Les Grands Buffets kínálatában a hagyományos 19. századi francia konyha fogásai találhatók meg, amelyeket Auguste Escoffier – az egyik leghíresebb francia séf – 1903-ban kiadott szakácskönyve tartalmaz. Emellett pedig az étterem a világ legnagyobb sajtválasztékával is büszkélkedik.

Kattintson az Origo oldalára, hogy lássa az ínycsiklandozó fotókat a Les Grands Buffets finomságairól!

