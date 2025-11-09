Ezzel a hatalmas hadihajóval tarthatja sakkban Kína a világtengereket

Szerdán hadrendbe állt Kína legújabb repülőgép-hordozó hajója, a Fucsian (angolul: Fujian), ami új fejezetet nyit a távol-keleti nagyhatalom katonai modernizációs erőfeszítéseiben – jelentette pénteken a kínai Hszinhua hírügynökség. A kínai védelmi szakértők és az állami média az elmúlt hetekben „mérföldkőnek” nevezték a hadihajó jelentőségét – írta meg az Origo. Ugyanakkor elemzők hozzáteszik: nehéz kihívások állnak még előtte, mielőtt teljes mértékben működőképessé válhat.

Hadrendbe állították a Fucsian hadihajót / Fotó: AFP

A Fucsian, amely Kína harmadik, de első saját gyártású repülőgép-hordozója, olyasmire képes, amiről eddig azt hitték, hogy nem lehet megvalósítani hagyományos, azaz nem atommeghajtású hajókon: fejlett elektromágneses katapult löki róla a levegőbe a harci gépeket. A Reuters utal arra, hogy ez potenciálisan sokkal erősebb haditengerészeti fegyverré teszi az első két, orosz tervezésű hordozónál. Jóval több és nehezebb fegyverzettel rendelkező vadászgépet lesz képes szállítani, mint a kisebb méretű Liaoning és a Shandong.

Vízkiszorítás alapján jelenleg a Fucsian a világ legnagyobb, hagyományos meghajtású repülőgép-hordozója.

Minél nagyobb egy ilyen hordozó vízkiszorítása, annál nagyobb a harci képessége.

Kína erős jelzést küldött a világnak a Fucsiannal

A Fucsian további előnyös tulajdonsága, hogy éles kanyarra is képes, ami megnehezíti, hogy bemérjék az ellenséges radarok és fegyverek.

Katonai szakértők figyelemmel kísérik a közelgő bevetéseket, és megpróbálják felmérni, hogy milyen gyorsan lesz teljesen harcképes az új hadihajó. „Azt hiszem, legalább még egy évbe telik, mire eléri a teljes működőképességét” – mondta Ben Lewis, a PLATracker adatplatform alapítója.

A dízelüzemű Fucsian nem rendelkezik az amerikai nukleáris meghajtású hordozók hatótávolságával, amelyek évekig képesek üzemanyag-utántöltés nélkül működni, kiterjedt műveleteket végezve. További részleteket ide kattintva olvashat az új kínai hadihajóról.