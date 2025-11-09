Több százmillió dollár alig harminc hónap alatt – így lett milliárdos Christopher Eppinger az orosz olajból

Egy fiatal német férfi, Christopher Eppinger 27 éves volt, amikor 2022 februárjában Oroszország megtámadta Ukrajnát – 30 hónappal később már több mint 250 millió dollárral gazdagabb volt. A háború felforgatta a globális energiaipart, a nagy nyugati kereskedők – BP, Shell, Trafigura – kivonultak az orosz olajpiacról, és keletkezett egy űr. Eppinger – aki addig kisebb volumenben kereskedett nyersolajjal és üzemanyaggal – ezt az űrt töltötte be.

Több százmillió dollár alig 30 hónap alatt – így lett milliárdos Christopher Eppinger az orosz olajból / Fotó: Photocreo Michal Bednarek

Eppinger a CE Energy nevű cégén keresztül három év alatt több mint kétmilliárd dollárnyi olajat mozgatott, és 3,3 millió tonna nyersanyaggal kereskedett. Miközben a nagyvállalatok a szankciók miatt hátráltak, ő megtalálta a rést a rendszerben: kihasználta a G7-országok által bevezetett árplafon és a szürkezónában működő szállítási láncok kínálta lehetőségeket.

Az orosz–ukrán háború kitörése után a nyugati szankciók alapjaiban forgatták fel a világ olajkereskedelmét. A nagy cégek gyorsan megszakították kapcsolataikat Moszkvával, a kisebb, magánkézben lévő kereskedőházak viszont tovább dolgoztak – óvatosan, a jogi határok szélén. A nyugati államok nem tiltották meg teljesen az orosz olaj exportját, hanem 60 dolláros hordónkénti árplafont vezettek be, hogy ne omoljon össze a globális kínálat, de Oroszország se gazdagodjon túlságosan.

Eppinger számára ez a szabályozott káosz volt az aranybánya:

Egy kis fekete doboz volt az elején, de hamar rájöttem, hogyan lehet legálisan működni

– mondta a Financial Timesnak. CE Energy nevű cégét saját magáról nevezte el, és az Egyesült Arab Emírségekben, Dubajban bonyolította üzleteit, ahol a szabályozás megengedőbb volt.

Az olaj sosem áll meg, mindig úton volt

Eppinger első nagy ügylete 2022 májusában jött: egy 60 ezer tonnás üzemanyag-szállítmányt vásárolt európai raktárból, majd eladta a német Uniper energetikai cégnek. A profit egymillió dollár volt. Innentől beindult a gépezet.

Kapcsolatai révén elérte, hogy a kazah, majd az orosz olaj átcímkézve – például „Egyesült Arab Emírségekben kevert” vagy „kazah eredetű” – továbbra is legálisan eladható legyen.

Az olaj először orosz kikötőkbe érkezett, majd az emirátusokban új tanúsítványt kapott, és így szállították tovább Európába, Afrikába vagy Dél-Amerikába.