Több százmillió dollár alig harminc hónap alatt – így lett milliárdos Christopher Eppinger az orosz olajból

Christopher Eppinger, egy fiatal német kereskedő 27 évesen még csak kisebb olajügyleteket bonyolított, ma már 250 millió dolláros vagyonnal rendelkezik. Az orosz olaj körüli szankciók és a háború által szétzilált piacon látott meg lehetőséget, ahol a nagyvállalatok már nem mertek működni. Dubajból építette fel a CE Energy nevű cégét, mellyel három év alatt kétmilliárd dolláros forgalmat ért el.
2025.11.09, 15:40
Frissítve: 2025.11.09, 15:57

Egy fiatal német férfi, Christopher Eppinger 27 éves volt, amikor 2022 februárjában Oroszország megtámadta Ukrajnát – 30 hónappal később már több mint 250 millió dollárral gazdagabb volt. A háború felforgatta a globális energiaipart, a nagy nyugati kereskedők – BP, Shell, Trafigura – kivonultak az orosz olajpiacról, és keletkezett egy űr. Eppinger – aki addig kisebb volumenben kereskedett nyersolajjal és üzemanyaggal – ezt az űrt töltötte be.

Eppinger a CE Energy nevű cégén keresztül három év alatt több mint kétmilliárd dollárnyi olajat mozgatott, és 3,3 millió tonna nyersanyaggal kereskedett. Miközben a nagyvállalatok a szankciók miatt hátráltak, ő megtalálta a rést a rendszerben: kihasználta a G7-országok által bevezetett árplafon és a szürkezónában működő szállítási láncok kínálta lehetőségeket.

Az orosz–ukrán háború kitörése után a nyugati szankciók alapjaiban forgatták fel a világ olajkereskedelmét. A nagy cégek gyorsan megszakították kapcsolataikat Moszkvával, a kisebb, magánkézben lévő kereskedőházak viszont tovább dolgoztak – óvatosan, a jogi határok szélén. A nyugati államok nem tiltották meg teljesen az orosz olaj exportját, hanem 60 dolláros hordónkénti árplafont vezettek be, hogy ne omoljon össze a globális kínálat, de Oroszország se gazdagodjon túlságosan.

Eppinger számára ez a szabályozott káosz volt az aranybánya:

Egy kis fekete doboz volt az elején, de hamar rájöttem, hogyan lehet legálisan működni

mondta a Financial Timesnak. CE Energy nevű cégét saját magáról nevezte el, és az Egyesült Arab Emírségekben, Dubajban bonyolította üzleteit, ahol a szabályozás megengedőbb volt.

Az olaj sosem áll meg, mindig úton volt

Eppinger első nagy ügylete 2022 májusában jött: egy 60 ezer tonnás üzemanyag-szállítmányt vásárolt európai raktárból, majd eladta a német Uniper energetikai cégnek. A profit egymillió dollár volt. Innentől beindult a gépezet. 

Kapcsolatai révén elérte, hogy a kazah, majd az orosz olaj átcímkézve – például „Egyesült Arab Emírségekben kevert” vagy „kazah eredetű” – továbbra is legálisan eladható legyen. 

Az olaj először orosz kikötőkbe érkezett, majd az emirátusokban új tanúsítványt kapott, és így szállították tovább Európába, Afrikába vagy Dél-Amerikába.

A nyugati bankok közben visszavonultak ezekből az ügyletekből, így a kereskedők egymás között hitelre, bizalomra alapozva dolgoztak: mindenki akkor fizetett, amikor őt már kifizették. Ez a láncreakciós rendszer tette lehetővé, hogy egy mindössze néhány fős cég több milliárd dolláros forgalmat bonyolítson.

Eppinger élvezi az orosz olajból bejövő vagyonát

Mire 2025 elejére elcsitult a háborús energiafelfordulás, Eppinger 250 millió dolláros személyes vagyont halmozott fel. 31 évesen több luxusingatlana van: egy 7 millió eurós villa a francia Riviérán, egy másik ház a szüleinek, több lakás Dubajban, és tervben egy saját sziget. A franciaországi villáját épp 14 millió euróból újítja fel. 

A falakon Warhol és Caravaggio művei függnek majd, az alagsorban aranymozaikos gőzfürdő és szivarszoba készül. 

Az építkezés közben Eppinger mindent az iPhone-járól intéz, ahogy mondja: „Nem használok számítógépet. Minden tárgyalás, minden üzlet, minden vita a telefonon zajlik.”

Eppinger szókimondó és provokatív figura, aki egyszerre büszke a bátorságára és érzékeny a kritikára. Sokan a „szerencse fiának” tartják, aki a történelem egy különös pillanatát használta ki. Mások szerint zseniális taktikus, aki pontosan tudta, hol húzódik a jogi határvonal a legális és a tiltott kereskedelem között. „Nem vagyok bűnöző. Ha teljes embargó lett volna, nem nyúlok orosz olajhoz. De nem volt. És amíg legálisan lehetett, addig én csináltam”  – mondta magáról korábban.

Cége, a CE Energy, 2025 februárjában

teljesen leállította az orosz olajjal való kereskedést, 

miután az Egyesült Államok szigorította a szankciókat Dubaj cégei ellen. Azóta új márkanéven, Petrichor néven folytatja, immár más piacokon.

Eppinger nem a hagyományos értelemben vett üzletember. Nem született vagyonba: egy északnémet kisvárosban, középosztálybeli szülők gyermekeként nőtt fel. Édesanyja orvos, édesapja mérnök, ő maga viszont (állítólag) gyerekkora óta olajkereskedő akart lenni. Ma, 31 évesen, Christopher Eppinger már nemcsak egy kereskedő, hanem a globális olajpiac egyik legellentmondásosabb alakja. Hogy hős, kalandor vagy opportunista? Ezt majd az dönti el, hogyan költi el a következő 250 millióját.

