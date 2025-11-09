Több százmillió dollár alig harminc hónap alatt – így lett milliárdos Christopher Eppinger az orosz olajból
Egy fiatal német férfi, Christopher Eppinger 27 éves volt, amikor 2022 februárjában Oroszország megtámadta Ukrajnát – 30 hónappal később már több mint 250 millió dollárral gazdagabb volt. A háború felforgatta a globális energiaipart, a nagy nyugati kereskedők – BP, Shell, Trafigura – kivonultak az orosz olajpiacról, és keletkezett egy űr. Eppinger – aki addig kisebb volumenben kereskedett nyersolajjal és üzemanyaggal – ezt az űrt töltötte be.
Eppinger a CE Energy nevű cégén keresztül három év alatt több mint kétmilliárd dollárnyi olajat mozgatott, és 3,3 millió tonna nyersanyaggal kereskedett. Miközben a nagyvállalatok a szankciók miatt hátráltak, ő megtalálta a rést a rendszerben: kihasználta a G7-országok által bevezetett árplafon és a szürkezónában működő szállítási láncok kínálta lehetőségeket.
Az orosz–ukrán háború kitörése után a nyugati szankciók alapjaiban forgatták fel a világ olajkereskedelmét. A nagy cégek gyorsan megszakították kapcsolataikat Moszkvával, a kisebb, magánkézben lévő kereskedőházak viszont tovább dolgoztak – óvatosan, a jogi határok szélén. A nyugati államok nem tiltották meg teljesen az orosz olaj exportját, hanem 60 dolláros hordónkénti árplafont vezettek be, hogy ne omoljon össze a globális kínálat, de Oroszország se gazdagodjon túlságosan.
Eppinger számára ez a szabályozott káosz volt az aranybánya:
Egy kis fekete doboz volt az elején, de hamar rájöttem, hogyan lehet legálisan működni
– mondta a Financial Timesnak. CE Energy nevű cégét saját magáról nevezte el, és az Egyesült Arab Emírségekben, Dubajban bonyolította üzleteit, ahol a szabályozás megengedőbb volt.
Az olaj sosem áll meg, mindig úton volt
Eppinger első nagy ügylete 2022 májusában jött: egy 60 ezer tonnás üzemanyag-szállítmányt vásárolt európai raktárból, majd eladta a német Uniper energetikai cégnek. A profit egymillió dollár volt. Innentől beindult a gépezet.
Kapcsolatai révén elérte, hogy a kazah, majd az orosz olaj átcímkézve – például „Egyesült Arab Emírségekben kevert” vagy „kazah eredetű” – továbbra is legálisan eladható legyen.
Az olaj először orosz kikötőkbe érkezett, majd az emirátusokban új tanúsítványt kapott, és így szállították tovább Európába, Afrikába vagy Dél-Amerikába.
A nyugati bankok közben visszavonultak ezekből az ügyletekből, így a kereskedők egymás között hitelre, bizalomra alapozva dolgoztak: mindenki akkor fizetett, amikor őt már kifizették. Ez a láncreakciós rendszer tette lehetővé, hogy egy mindössze néhány fős cég több milliárd dolláros forgalmat bonyolítson.
Eppinger élvezi az orosz olajból bejövő vagyonát
Mire 2025 elejére elcsitult a háborús energiafelfordulás, Eppinger 250 millió dolláros személyes vagyont halmozott fel. 31 évesen több luxusingatlana van: egy 7 millió eurós villa a francia Riviérán, egy másik ház a szüleinek, több lakás Dubajban, és tervben egy saját sziget. A franciaországi villáját épp 14 millió euróból újítja fel.
A falakon Warhol és Caravaggio művei függnek majd, az alagsorban aranymozaikos gőzfürdő és szivarszoba készül.
Az építkezés közben Eppinger mindent az iPhone-járól intéz, ahogy mondja: „Nem használok számítógépet. Minden tárgyalás, minden üzlet, minden vita a telefonon zajlik.”
Eppinger szókimondó és provokatív figura, aki egyszerre büszke a bátorságára és érzékeny a kritikára. Sokan a „szerencse fiának” tartják, aki a történelem egy különös pillanatát használta ki. Mások szerint zseniális taktikus, aki pontosan tudta, hol húzódik a jogi határvonal a legális és a tiltott kereskedelem között. „Nem vagyok bűnöző. Ha teljes embargó lett volna, nem nyúlok orosz olajhoz. De nem volt. És amíg legálisan lehetett, addig én csináltam” – mondta magáról korábban.
Cége, a CE Energy, 2025 februárjában
teljesen leállította az orosz olajjal való kereskedést,
miután az Egyesült Államok szigorította a szankciókat Dubaj cégei ellen. Azóta új márkanéven, Petrichor néven folytatja, immár más piacokon.
Eppinger nem a hagyományos értelemben vett üzletember. Nem született vagyonba: egy északnémet kisvárosban, középosztálybeli szülők gyermekeként nőtt fel. Édesanyja orvos, édesapja mérnök, ő maga viszont (állítólag) gyerekkora óta olajkereskedő akart lenni. Ma, 31 évesen, Christopher Eppinger már nemcsak egy kereskedő, hanem a globális olajpiac egyik legellentmondásosabb alakja. Hogy hős, kalandor vagy opportunista? Ezt majd az dönti el, hogyan költi el a következő 250 millióját.
