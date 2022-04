Nancy Pelosi, az Egyesült Államok Képviselőházának elnöke megfertőződött koronavírussal, írja az AP.

A 82 éves demokrata vezető teljesen be van oltva és jelenleg tünetmentes, de lefújt egy tervezett sajtótájékoztatót, illetve elhalasztotta Ázsiába tervezett hivatalos útját is. Az elmúlt napokban több törvényhozó is pozitív teszteredményt produkált és bejelentette, hogy karanténba vonul.

A Capitolium a múlt héten nyitotta meg újra kapuit – először azóta, hogy két évvel ezelőtt, a járvány kitörésekor bezárták.