Miközben Oroszország ukrajnai inváziója a két hónapos határhoz érkezik, Volodimir Zelenszkij közölte, hogy készül Antony Blinken amerikai külügyminiszter és Lloyd Austin védelmi miniszter kijevi látogatására, írja a Swissinfo, amely azt is megjegyzi, hogy az ukrán elnök üdvözölte a felgyorsult fegyverszállításokat, amelyek szerinte segíthetnek Ukrajnának az ellentámadás fokozásában. Azonban a portál arról is beszámol, hogy Svájc fontos német fegyverszállítmányokat akadályozott meg.

Fotó: MTI/EPA/Sztanyiszlav Kozliuk

Oroszország közölte, hogy a Fekete-tenger partján fekvő Odesszában „nagy mennyiségű” külföldi fegyverszállítmányra csapott le. Zelenszkij állítása szerint a rakétatámadásban nyolc ember meghalt és 18 megsebesült, miközben a Mariupolban lévő Azovstal acélgyár ellen is folytatódnak a légicsapások.

A SonntagsZeitung arról ír, hogy

a semleges Svájc akadályozta a német fegyverszállításokat Ukrajnába azzal, hogy megtagadta bizonyos svájci gyártmányú lőszerek reexportjának engedélyezését.

A Svájcban gyártott lőszereket a lap szerint a német Rheinmetall fegyvergyártó cég által készített Marder gyalogsági harcjárművekben használják.

A Rheinmetall arra kérte a német kormányt, hogy hagyja jóvá 100 Marder harckocsi ukrajnai exportját – jelentette pénteken a Welt am Sonntag. A vállalat nem reagált a lap megkeresésére.

A Bild am Sonntag című német lap vasárnapi jelentése szerint Németország Chinook típusú nehéz szállítóhelikoptereket vásárol az amerikai Boeingtól.

A lap kormányzati forrásokra hivatkozva azt közölte, hogy Berlin 60 darab CH-47F típusú Chinook helikoptert vásárol, mintegy ötmilliárd euró értékben.

A beszerzést abból a 100 milliárd dollár eurós különleges haderőfejlesztési alapból finanszírozzák, amelyet Olaf Scholz kancellár jelentett be az ukrajnai háború kezdete után.

A helikoptereket legkorábban 2025-2026-ban szállítja a Boeing.

Az új gépek a csaknem 50 esztendős CH-53G típusú Lockheed Martin- helikoptereket váltják. A Bild am Sonntag információi szerint a német kormányzat tárgyalt a Lockheed Martin egyik, CH-53K King Stallion típusú nehéz helikopterszállítójának vásárlásáról is, de a Boeing helikopterei olcsóbbak és a NATO-tagállamok többsége is a tandem-rotorelrendezésű kéthajtóműves Chinook helikoptereket használja, a német kormány ezért döntött a Boeing ajánlata mellett.

A német védelmi minisztérium szóvivője ugyanakkor azt közölte a lappal, hogy még nem született végleges döntés a Boeing-helikopterek megvásárlásáról.