A nagy múltú, kaliforniai Filmművészeti és Filmtudományi Akadémia tíz évre kitiltotta Will Smitht

– értesült a The Hollywood Reporter.

Az akadémia rendezvényein és az Oscar-gálán sem vehet részt a következő évtizedben. A döntést péntek délelőtt hozta meg az 54 fős tanács. A tagságból való kitiltása azért nem volt napirenden, mert erről ő maga mondott le.

Az Oscar-díjas pofon rányomta a bélyegét Will Smith karrierjére. Bár azóta bocsánat kért, a kedélyek nem nyugodtak le. Sokan hangsúlyozzák, hogy sztárként felelőssége van, milyen példát mutat, és a az agresszió nem megoldás, főleg a mostani időkben. Bár beteg feleségét próbálta védeni a hirtelen hévvel, a viselkedését az egész szakma elítélte. Bírálói között többen arra is felszólították, hogy adja vissza az Oscar-szobrot.

Fotó: ROBYN BECK / AFP

A Netflix és a Sony is bejelentette, hogy felfüggeszti vele az együttműködést, sőt leállítja a főszereplésével készülő filmprojekteket is. A Fast and Loose és a Bad Boys 4 is szünetelni fog.