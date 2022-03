Vasárnapról hétfőre virradó éjjel került sor az idei Oscar-díjak átadására. A CODA lett a legjobb film, és a Dűne nyerte a legjobb látvány Oscar-díját, így a film magyar berendezője, Sipos Zsuzsanna is átvehette a híres szobrocskát. Azonban Will Smith pofonja ellopta a show-t az Oscar-ceremónián.

A színész a feleségét védte az ütéssel, miután Chris Rock azon viccelődött, hogy Smith jelenleg kopasz felesége, Jada Pinkett Smith biztos a G. I. Jane 2. részét forgatja. A hírek szerint Jada Pinkett Smith alopeciában szenved, ami egy haj kihullását eredményező, autoimmun betegség.

Fotó: Evan Agostini / MTI/AP

Az eset megosztotta a gálát néző közvéleményt, sokan elítélték Smith tettét, és azt mondták, ennyit tűrnie kellett volna, mások szerint viszont maga Rock lépett át egy vörös vonalat, nem kellene mások egészségi állapotával viccelődnie.

A Los Angeles-i rendőrség hétfőn közleményben tudatta, hogy nem emelt vádat Smith ellen. Az Akadémia azonban vizsgálatot indított az ügy kapcsán.

Hétfő este Will Smith is megszólalt az estettal kapcsolatban, és hivatalosan is elnézést kért viselkedéséért, amit elfogadhatatlannak és megbocsáthatatlannak nevezett. Az CNN beszámolója szerint úgy nyilatkozott, hogy az erőszak minden formája mérgező és romboló. A színész az Instagram-oldalán egy hosszú posztban osztotta meg gondolatait.

A Fox Business ugyanakkor arra is rávilágított, hogy Rock nem járt rosszul pofonnal, előadásainak árai megugrottak a Oscar-díjátadó után. A humorista a Ticket Club szerint szerdán a bostoni Wilbur Színházban tartandó komédiaműsorára minimum 441 dollárért árulják a jegyeket. A következő tervezett stand-up előadására, az Atlantic City-i Borgata Eventsben tartott műsorra a 226 dollárról indulnak a jegyárak.