60 éves korában elhunyt Andrew Fletcher, a Depeche Mode brit elektronikus zenekar egyik alapítótagja – tudatta a Guardian.

Mélységes szomorúsággal tölt el minket jó barátunk, családtagunk és egyben zenésztársunk, Andy "Fletch" Fletcher korai halála

– áll a zenekar által kiadott közleményben.

Fletcher – akit legtöbben csak a "Fletch" becenéven ismertek – 1961-ben született Nottinghamben, majd később az Essex-i Basildonba költözött, ahol az 1970-es évek végén Martin Gore-ral és Vince Clarke-kal együtt megalakította a Composition Of Sound nevű zenekart. Dave Gahan énekes csatlakozásakor változtatták a nevüket a Depeche Mode-ra, és a négytagú banda olyan slágerekkel aratott sikert, mint például a New Life és a Just Can't Get Enough.

Fletch-nek arany szíve volt, és mindig ott volt, ha az embernek támogatásra, egy jó beszélgetésre, nevetésre vagy egy hideg sörre volt szüksége. Együtt érzünk a családdal ezekben a nehéz időkben, és arra kérünk mindenkit, hogy tartsák tiszteletben a magánéletüket

– írták a bejegyzésben.