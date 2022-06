Nepál áthelyezi az Everest alaptáborát az olvadó Khumbu gleccser miatt – számolt be a The Verge. A kutatások szerint a gleccser a klímaváltozás következtében rohamosan ütemben vékonyodik: egyre több sziklaomlás tapasztalható a tábor környékén és a gleccserek felszínén az olvadékvíz mozgását lehet látni – mondta Scott Watson, a Leedsi Egyetem gleccsereket tanulmányozó kutatója.

A jelenlegi alaptábor helye a jégolvadás miatt már nem tekinthető biztonságosnak. A hegymászók szerint egyik napról a másikra repedések jelentek meg a talajban, a túravezetők pedig úgy vélik, hogy a jövőben egyre több lavinára lehet számítani.

Fotó: Shutterstock

Az új alaptábor körülbelül 200-400 méterrel alacsonyabban lesz – egy olyan helyen, ahol nincs egész évben jég.

A klímaváltozás azonban nem az egyetlen tényező, amely hozzájárul a destabilizációhoz: az alaptáboron áthaladó embertömeg is hatással van az éghajlati változásokra. A költözést javasló bizottság egyik tagja elmondta, hogy a hatalmas mennyiségű tüzelőanyag, például a főzéshez használt kerozin és gáz is hatással lehet a gleccser jégrétegére. Az Everesten nem csak az alaptáborban romlanak rohamosan a körülmények. Más gleccserek is olvadnak, néhány év alatt annyi jég olvadt el, amelynek kialakulásához több száz évre volt szükség, és ez még veszélyesebbé teszi a hegymászást. Az olvadás következtében az elhunyt hegymászók megfagyott holttestei is a felszínre kerültek.

Ha minden a tervek szerint halad, az alaptábor 2024-re költözhet át.