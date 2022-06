Roberto Mancini, az olasz labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya szerint fizikálisan kemény próbatétel lesz a keddi Nemzetek Ligája-mérkőzés a magyarok ellen.

„Nagyon jó a kapcsolatom Rossival, talán még én hívtam a Sampdoriához” – jellemezte nevetve kapcsolatát Marco Rossi magyar szövetségi kapitánnyal Mancini.

Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Nagyon jó edző és nagyon jó ember is. Iszonyatosan nagy munkát végzett a magyar válogatottal, ezt bizonyította az Európa-bajnokságon és két napja Anglia ellen is. Nagyon kemény és szívós a magyar csapat, amely fizikálisan kemény próbatétel elé állít bárkit. Kemény és robusztus védőit nehéz lesz áttörni

– nyilatkozta hétfőn Cesenában az edző.

Manicini a keddi kezdőcsapatát ugyan nem árulta el, de azt jelezte, hogy nagyon sok csere lesz a németek ellen 1–1-es döntetlennel zárult találkozóhoz képest. Nem tartotta kizártnak, hogy további újoncot is avat, ugyanis többen elhagyták a Squadra Azzurra keretét, így az Európa-bajnok Jorginho és Marco Verratti is. Szerinte Manuel Locatelli töltheti be az irányító középpályás pozíciót.

Az olaszok szakvezetője arról is beszámolt, hogy az általa Európa legjobb kapusának tartott Gianluigi Donnarumma kisujjsérüléssel bajlódik, ezért nem biztos, hogy kedden pályára lép, azt viszont biztatónak nevezte, hogy nem hagyta el a nemzeti együttest. A németek elleni találkozóról annyi szót ejtett, hogy elsősorban azért nem tudta a csapata megfelelő mértékben birtokolni a labdát, mert Verratti és Jorginho hiányzott, ugyanakkor húsz perc után azért nélkülük is összeállt a játék.

Nicolo Barella szerint „kompakt, erős csapat a magyar”. A csatársorban és védelemben is erős játékosok vannak jó bajnokságokból, ezért nem lesz egyszerű áttörni a védelmüket.

Az előző Eb óta komolyabban követjük a magyar válogatottat, mert Rossival nagyszerű eredményeket ér el

– jelentette ki az Internazionale középpályása, aki saját bevallása szerint 25 évesen már majdhogynem öregnek számít a jelenlegi olasz együttesben.

Barella a sikertelen vb-kvalifikációról úgy vélekedett, hogy végig dominálták a selejtezőcsoportot, ezért nem tud magyarázatot adni arra, mégis miért nem sikerült megnyerni azt. Hozzátette, az észak-macedónok elleni pótselejtezőt is három-négy góllal meg kellett volna nyerniük, mégis kikaptak 1–0-ra.

Marco Rossi szövetségi kapitány szerint

a magyar labdarúgó-válogatott kiváló állapotban várja a keddi, olaszok elleni összecsapását

a Nemzetek Ligája A divíziójának második fordulójában.

A srácok jól vannak. Nagyon kevés idő van a regenerációra, ilyenkor gyakran nem is edzünk, inkább próbálunk pihenni, fizikálisan visszanyerni az erőnket. De mindenki jó állapotban van, ráadásul még 24 óra rendelkezésre áll

– adott helyzetjelentést csapata fizikai állapotáról a hétfői sajtótájékoztatón az olasz szakvezető, aki szerint a tökéleteshez közeli játék sem feltétlenül lesz elég a sikerhez. „Arra is szükségünk van, hogy az olaszok ne futballozzanak tökéletesen, mivel jóval erősebb csapat a riválisunk. Sok komponensnek kell összeállnia, hogy sikerrel járjunk, de a futballban a szerencse is szerepet játszik, centiken múlnak dolgok.”

Rossi elárulta, hogy a cesenai stadionban már találkozott jó barátjával, egyben kollégájával, Roberto Mancinivel, akivel együtt futballozott a Sampdoriában 1993 és 1995 között.

Rossi kifejtette, véletlenek sorozata vezetett ahhoz, hogy a Squadra Azzurra nem jutott ki a katari világbajnokságra. Szerinte sok peches dolog történt, amelyek összeadódtak. Bár meglepődött, hogy az olaszok nem kvalifikáltak a vb-re, viszont úgy vélte, nem kell temetni a válogatottat, mert nem látja olyan katasztrofálisnak a helyzetet, mint a média. Hozzátette, Mancini remek munkát végez, amit nemcsak az Eb-aranyérem mutat, hanem az is, hogy sok fiatalt épít a csapatába.

Vécsei Bálint arról beszélt, hogy taktikailag felkészültek és azért jöttek, hogy megismételjék azt a jó teljesítményt és eredményt, amit két napja az angolok ellen nyújtottak.

Szeretnénk megmutatni, hogy nem csak véletlen volt a megérdemelt győzelmünk. Sokat léptünk előre labdabirtoklásban, ezt szeretnénk még tovább javítani

– mondta a Ferencváros középpályása. Elárulta, ilyen ellenfelekkel szemben nincs szükségük pluszmotivációra, ugyanakkor neki mégis némi többletet jelent, hogy korábban futballozott Olaszországban.

Az Anglia elleni győzelem újra ráirányíthatja a figyelmet a piacképes hazai futballistákra Nincs idő tovább ünnepelni a tavalyi Európa-bajnokságon ezüstérmes Anglia legyőzését, a magyar válogatottra ma este újabb hatalmas feladat vár: az Eb-győztes Olaszország, ráadásul idegenben. Az erős kezdés után azonban nem kell félniük a túlerőtől Szoboszlai Dominikéknak.

A magyar keretből Gazdag Dániel betegség, Botka Endre és Kleinheisler László pedig sérülés miatt hiányzik.

Az olasz–magyar Nemzetek Ligája-találkozó kedden 20.45-kor kezdődik Cesenában, a Dino Manuzzi Stadionban. Ezt követően a németekkel otthon játszik a válogatott, majd az Anglia elleni, idegenbeli találkozóval zárul a júniusi Nemzetek Ligája-program.