Készen állnak a szállításra az ukránoknak szánt Bundeswehr-járművek

Azonnal szállíthatóak és bevetésre készek azok a Marder páncélozott gyalogsági harcjárművek, melyeket a Bundeswehr a hadrendből kivont, ám Ukrajna számára modernizált – közölte a felújítást végző Rheinmetall konszern.

Jelenleg 100 Marder gyalogsági harcjármű felújításán dolgozunk, az első járművek már készen állnak a szállításra

– mondta Armin Papperger, a Rheinmetall vezérigazgatója a Bild am Sonntagnak, hozzátéve, hogy arról, hogy arról, hogy ezeket mikor és hová szállítják a német kormány dönt.

Fotó: BERND WUSTNECK / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

A Rheinmetall nem csak a Marder gyalogsági harcjárműveinek, hanem még 88 Leopard 1 és Leopard 2 harckocsi felújítását is végzi Ukrajna számára. A cégvezető szerint a Marder még mindig egy erős harcjármű, amelyet a Bundeswehr is használ – például Litvániában, valamint az eszközök több felújításon is átestek az évek során.

A hadikonjuktúra miatt a Rheinmetall növelni kívánja kapacitásait és arra számít, hogy akár évi 20 százalékkal nőhetnek a cég eladásai.

Egyes telephelyeken több műszakos munkarendre állunk át. A lőszergyártást legalább háromszorosára növelhetjük a következő tizenkét hónapban, a teherautó-gyártást pedig megduplázhatjuk, mivel a hidegháborús infrastruktúra nagy részét elég gyorsan képesek vagyunk reaktiválni

– ecsetelte a cég erőfeszítéseit Pappberger, aki azt is elmondta, hogy a megnövekedett kereslet ellenére sem léptek fel ellátási hiányosságok vagy jött létre szűk keresztmetszet.