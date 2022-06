Száz nap után megtörte a csendet az ukrán first lady, Olena Zelenszka.

Ne szokja meg a világ a fájdalmunkat

– nyilatkozta a Jó reggelt Amerika című műsornak adott exkluzív interjúban, amit a New York Post szemlézett.

A beszélgetés meglehetősen személyesre sikerült, Olena elmondta, hogy a 9 éves fiúk folyamatosan azt kérdezgeti tőlük otthon, hogy mikor ér már véget a háború, azonban erre nem tud választ adni, mint ahogyan a többi ukrán szülő sem.

Fotó: PRESSOFFICE OF UKRAINIAN PRESIDE / Anadolu Agency via AFP

Olena 2003-ben ment feleségül Volodomir Zelenszkij ukrán elnökhöz, akivel két közös gyermeket nevelnek. Azt mondta büszke rá, hogy férje a színészi karrierjét feladva a közéletben és a politikában megtalálta a hivatását, ám arra nem számítottak, hogy ilyen horderejű nehézségekkel kell megküzdeniük, mint a katonai invázió. A bajban is mellette van, ahogy fogalmazott, ha Zelenszkij űrhajós lenne, akkor is ott ülne mellette.

A first lady elismerését fejezte ki a lebombázott városokban segítőknek, a sebesülteket ápoló orvosoknak és nővéreknek, valamint az egész világnak köszönetet mondott, akik bármiféle módon támogatják most Ukrajnát. A segítségre azonban továbbra is szükségük van, a világ nem feledkezhet meg róluk – közölte le. Emlékeztetett a civil áldozatokra is, állítása szerint már legalább 243 gyermekáldozatot követelt a háború.