Az oroszok pénzt adnak a fegyverekért Herszonban, elkezdték begyűjteni őket

Elkezdték begyűjteni az ukrán civil lakosságnál található fegyvereket az orosz katonák a megszállt Herszonban, Dél-Ukrajnában. A TASZSZ orosz hírügynökség a helyi orosz védelmi vezetőre hivatkozva azt írta: minden önként leadott fegyverért fizetnek a civil lakosságnak, a harci fegyverekért 10 ezer rubelt, azaz 66 ezer forintot, a civil fegyverekért, vagyis vadászpuskákért pedig 8 ezer rubelt, 53 ezer forintot.

Fotó: Wolfgang Schwan / AFP

Ezenfelül még több kategóriát is megállapítottak például a kézifegyverek esetében, de a beszolgáltatott lőszereket, robbanószereket, aknákat és gránátokat is pénzzel honorálják: ezek egyenként kétezer rubelt, 13 ezer forintot érnek. Kikötés ugyanakkor, hogy csak modern fegyverekről lehet szó, azaz a földből előkerülő, második világháborús aknákat és bombákat tilos leadni.

Ezekért is jár ugyanakkor pénz, ha valaki megjelöli a helyszínt, ahol régi bombák vannak, az 500 rubelt (3 ezer forintot) kaphat.

A rendeletben kiemelték: aki önként leadja fegyverét, nem csak pénzt kaphat, de mentesül mindenféle büntetőjogi következmény alól is. Azaz ha valaki nem adja le, az ellen eljárás is indulhat. Bár a TASZSZ erről nem ír, könnyen lehet, hogy az oroszok azért szedik be a civileknél lévő fegyvereket, mert félnek egy esetleges ellenállástól. Herszonban ugyanis júniusban több merényletet is elkövetett az orosz megszállók ellen a város korábbi polgármestere.