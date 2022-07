Elkezdődött Kramatorszk és Szlavjanszk ostroma

Ahogyan várható volt, az orosz csapatok Liszicsanszk hétvégi elfoglalása után gyorsan rendezték soraikat, és már tovább nyomulnak előre Donyeck megyében. A csütörtöki jelentések szerint Kramatorszk és Szlavjanszk városát lőtték az egységeik.

Megindultak a szakadárok Donyeck megyében: Kijevig szorítanák vissza az ukránokat Luhanszk megye elfoglalása után a Donyeck-medencére helyeződik át a háború fő frontja.

Kramatorszkban a Guardian című brit lap szerint egy ember meghalt, hatan pedig megsérültek egy rakétatámadásban. A robbanásban egy hotel épülete is károsodott, a helyi ukrán kormányzó szerint még több áldozat is lehet a romok alatt. A Reuters hírügynökség szerint több méter mély kráter alakult ki a becsapódás helyszínén.

Fotó: Miguel Medina/AFP

Egymillió ukrán harcol jelenleg is, akiknek korábban semmilyen harci tapasztalatuk nem volt Gyors ütemben, a NATO-szabványoknak megfelelően fegyverzik fel újra az ukrán hadsereget.

Közben a jelentések szerint Szlavjanszk városát is lőtték az oroszok. Erről Vadim Lijakh polgármester számolt be, aki szerint halálos áldozatai is vannak a harcoknak, de részletekről nem számolt be. Külföldi jelentések szerint ez a két város lesz majd a háború következő fő helyszíne.