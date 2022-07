Orosz rakéta csapódott be egy kilencemeletes lakóépületbe a fekete-tengeri kikötőváros, Odessza közelében található Bilhorod-Dnyisztrovszkijben péntek hajnalban, a támadásban legalább tizennégyen életüket vesztették és harmincan megsebesültek – közölték az ukrán mentőszolgálatok.

Orosz támadásban lerombolt lakóépület maradványai a dél-ukrajnai Odesszában 2022. június 27-én.Fotó: -

Az áldozatok között három gyermek van.

A mentés jelenleg is zajlik, többen a romok alatt rekedtek, miután az épület egy része összeomlott – mondta el Szerhij Bracsuk, a helyi kormányzat szóvivője az ukrán televíziónak. Egy másik rakéta egy üdülőépületet talált el, a támadásban hárman meghaltak, és legalább egy ember megsebesült – tette hozzá Bracsuk.

Ukrán helikopterek csapást mértek az orosz csapatokra Herszonban, Bilozerka közelében – közölte az ukrán hadsereg pénteken.

A támadásban 35 orosz katona vesztette életét,

és két harckocsi, valamint több páncélozott jármű megsemmisült.

Eközben Ukrajna megkezdte az áramexportot az Európai Unióba Románián keresztül – jelentette be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtökön. A hírt Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is megerősítette. Zelenszkij elmondta, hogy a jövőben növelik a szállított mennyiséget, így az ukrán elektromosság részben kiválthatja az orosz gázt az európai piacon. Megjegyezte: a megállapodás nemcsak az anyagi haszonról szól, hanem Európa biztonságáról is. Az ukrán áramhálózatot március közepén kötötték össze az európaival.