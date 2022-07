A 40. Lidl Balaton-átúszás 3 távjára összesen 12 ezren regisztráltak idén, az esemény az egész országot és a nemzetközi úszóközösséget is megmozgatta: 1073 településről és 43 országból érkeztek úszók. A legidősebb induló mindkét nem esetén 85 éves volt, és gyerekek is szép számmal viselik a teljesítőknek járó „Megúsztam!” feliratú pólót.

Az átúszás nyitányaként reggel 7 órakor a teljes felnőtt és junior nyíltvízi úszóválogatott csobbant először vízbe. A 11 fős válogatott edzőtáborból érkezett az eseményre, és egy nagy közös edzésként 1 óra körüli idővel értek át Révfülöpről Balatonboglárra. A leggyorsabb úszó Barabás Imre lett 1:02:46-os időeredménnyel, a nőknél Vas Luca ünnepelhetett 1:06:19-es időeredménnyel.

A válogatottat az amatőr mezőny követte a vízben, 7 órától egészen 11 óráig 9835 átúszó vágott neki az 5200 méteres, klasszikus távnak. A SUP táv 458 résztvevője az úszófolyosó szomszédságában evezett át Révfülöpről Balatonboglára. A nemrég bevezetett féltávon pedig kiemelkedő állóképesség nélkül is át lehet élni az esemény hangulatát, a 2600 méteres távnak 985 úszó vágott ma neki.

Jótékonyság és ismert arcok

A Lidl Balaton-átúszás nemcsak a nevezőszámban, hanem a jótékonyságban is rekordot döntött: az öt kiemelt jótékonysági célra összesen 5,5 millió forintnyi adomány gyűlt össze az előnevezési időszakban. Az úszók között sok ismerős arcot is felfedezhettek a balatonboglári Platán Strandon összegyűlt résztvevők, hozzátartozók és barátok.

A klasszikus távon állt rajthoz Kamarás Iván színész, Gelencsér Tímea szépségkirálynő, Bátyai Éva, az Újszínház színésznője, Kende Anna akadémikus, Mérő László matematikus, Bazsinka József tubaművész. Gurbán Béla a legismertebb átúszó a 40. Balaton-átúszását teljesítette a mai napon.

A Balatonon egyszerűbb a hőséget elviselni

Az esemény népszerűsége, és a kánikula hatása már a Balaton felé tartó autósforgalmon is érezhető volt, így már a reggeli órákban erős volt a forgalom az M7-es autópályán, helyenként araszoltak a járművek. Nagy forgalomról számolt be a Balatoni Hajózási Zrt. is, idén már a hónap közepére elérte az egymilliót az utasainak a száma.