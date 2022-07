Zelenszkij: „mi ez, ha nem terrorcselekmény?”

Terrorcselekménynek minősítette Volodomir Zelenszkij ukrán elnök, hogy csütörtök reggel az oroszok rakétákkal lőtték szét a háborút eddig még úgy-ahogy megúszó, 370 ezres Vinnicja nagyváros főterét. Az Ukrajna középső részén található településen eddig nem sok kár keletkezett az invázió február 24-i megindulása óta. Egészen mostanáig.

Fotó: Sergei Supinsky/AFP

Csütörtök reggel több orosz rakéta is becsapódott Vinnicjában, ebben a békés városban. A rakéták két közösségi épületet céloztak, de lakóházak és egy egészségügyi központ is megsemmisült. Autók és villamosok borultak lángba. Ez az orosz terror újabb tette. Eddig húsz ember halt meg

– közölte Zelenszkij videóüzenetében.

Az ukrán elnöki iroda szerint a rakétákat a Fekete-tengerről lőtték ki, tengeralattjárókról – írja a Guardian.

Fotó: Sergei Supinsky/AFP

A BBC időközben már 22 halottról számolt be, az áldozatok között három gyermek is volt. Több tucat embert keresnek még, így az áldozatok száma még tovább emelkedhet. A városban egy ismert ukrán popénekes tartott volna ma este koncertet, de a támadásban a koncerthelyszín is megsérült, így el kell halasztani a fellépést.