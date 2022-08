Minden előzetes figyelmeztetés nélkül törölték James Cameron 2009-es Avatar című filmjét a Disney+ kínálatából

– írta meg a Gamespot.com. A világ legtöbb pénzt termelő produkcióját szeptemberben ismét a mozikba küldi a Disney, hogy minél nagyobb érdeklődést generáljanak a decemberben érkező folytatáshoz. Az Avatar: A víz útja című film sokévnyi halogatás után december 15-én debütál a mozikban.

Fotó: Walt Disney Studios Motion Pictures / Collection ChristopheL via AFP

James Cameron 2009-es sci-fi eposza globálisan több mint 2,8 milliárd dollárt termelt, ezzel a legtöbb bevételt hozó filmnek számít – olvasható a Box Office Mojo oldalán. Rövid időre a Bosszúállók: Végjáték megelőzte, de az Avatar sikerrel szerezte vissza a trónját. A dobogó harmadik fokán szintén egy James Cameron-film található. Az 1997-es Titanic világszerte több mint 2,2 milliárd dollárt termelt. A kétmilliárdos klubban még két alkotás van. A Star Wars: Az ébredő Erő 2,07 milliárd, illetve a Bosszúállók: Végtelen háború valamivel kevesebb mint 2,05 milliárd dolláros bevétellel.

Az Avatar első részének törlése a streamingplatformról ravasz üzleti döntés a Disney részéről. Tekintettel arra, hogy a rajongók több mint tíz évet vártak az eredeti film folytatására, így valószínűleg sokan szeretnék újranézni a 2009-es alkotást, mielőtt A víz útjára jegyet váltanának. Ezzel a lépéssel sokan kénytelenek lesznek ismét fizetni azért, hogy ráhangolódhassanak az Avatar-érzésre.

Fotó: Walt Disney Studios Motion Pictures / Collection ChristopheL via AFP

Nem maradunk Na’vik nélkül a következő években

Annak ellenére, hogy a második részre több mint egy évtizedet kellett várni, úgy tűnik, hogy

a következő időszakban bőségesen el lesznek látva a mozirajongók Avatar-filmekkel.

A sci-fi eposz második és harmadik részét párhuzamosan forgatták, így valószínűleg A víz útja sikerétől függetlenül egész hamar érkezhet a harmadik felvonás. Ezzel együtt azt is tudni lehet, hogy már írják a negyedik és az ötödik rész forgatókönyvét is. A trilógiát a hírek szerint akkor bővíti tovább a Disney, ha az Avatar: A víz útja jól teljesít a pénztáraknál. Arról is érkeztek hírek, hogy az Avatar-hype-ot meglovagló Avatar: Frontiers of Pandora című Ubisoft videójáték megjelenését a stúdió elcsúsztatta, de egészen biztosan megjelenik. A játék egy a filmektől független, önálló történetet mesél majd el Cameron sci-fi világában.

Az Avatar: A víz útjában visszatérnek a több mint tíz évvel ezelőtti produkció karakterei és színészei. Sam Worthington, Zoe Saldana, Stephen Lango, Joel David Moore és Giovani Ribisi mellett Sigourney Weaver is Pandorára utazik. Utóbbi valószínűleg egy új szerepben tűnik fel, mivel a karaktere meghalt az első filmben.