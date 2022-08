Zelenszkij rádörrent a beosztottaira: ne fecsegjenek ki taktikai titkokat

A Krím-félszigeten elkövetett támadás után több nagy nemzetközi lap is idézett nevük elhallgatását kérő ukrán kormányzati forrásokat, mely szerint a támadás hátterében az ukrán csapatok állnak. Volodimir Zelenszkij csütörtökön figyelmeztette is kormánya tagjait, hogy a taktikai kérdések nyilvános megvitatása felelőtlenség. Az ukrán kormány hivatalosan nem is erősítette meg, hogy ők állnának a robbanások hátterében – írja a The Guardian.

Fotó: Ludovic Marin / AFP

Zelenszkij csütörtök esti beszédében kiemelte, a háború nem a hiúság vagy a hencegés ideje, így a védelmi tervek is annál hatékonyabbak, minél kevesebb szó esik róluk a nyilvánosságban. Lehet hangzatos címeket és híreket generálni, ám ez őszintén szólva felelőtlenség a politikus szerint.

Az ukrán elnök szavait az állami, helyi és katonai hivatalnokok számára szánta.