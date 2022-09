Az oroszok nem engedték be az újságírókat a zaporizzsjai erőműbe

A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) szakemberei elkezdték a zaporizzsjai atomerőmű átvizsgálását. A szervezet vezetője, Rafael Grossi azt is közölte, hogy további megfigyelés céljából a NAÜ öt képviselője az üzemben marad. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök felháborodott azon, hogy az oroszok nem engedték be a NAÜ-t kísérő újságírókat az erőműbe. Eközben az ország északi és déli részén is folytatódnak a harcok.

41 perce | Szerző: P. A. R.

A zaporizzsjai atomerőmű térségének fegyvermentesítését sürgette Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtök este elmondott beszédében. Az elnök az összes, a létesítményben lévő katona kivonását követelte. Kijev korábban többször azt vetette Moszkva szemére, hogy katonákat állomásoztat az erőműben, amelyet március óta ellenőrzése alatt tart. Fotó: Marco Bertorello / AFP Zelenszkij egyúttal elmondta, hogy az orosz erők nem engedélyezték a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség szakértőit kísérő újságíróknak, hogy részt vegyenek a küldöttség zaporizzsjai erőműben tett látogatásán. Rafael Grossi, a NAÜ főigazgatója és Zelenszkij korábban arról egyezett meg, hogy a delegációt a sajtó is elkíséri, hogy a világ lássa az igazságot – fogalmazott az elnök. A küldöttség csütörtökön érkezett az atomerőműbe, a látogatást követően az ukrajnai atomerőműveket üzemeltető Enerhoatom is bejelentette, hogy a NAÜ öt képviselője a nukleáris létesítményben marad. Grossi azt mondta, hogy a NAÜ-misszió tagjai szeptember 3-ig az Enerhodarban lévő nukleáris létesítményben maradnak, majd ezután dől el, lesz-e állandó megfigyelője a szervezetnek az erőmű területén. A küldöttség a tervek szerint pénteken felméri az atomerőműben keletkezett esetleges károkat, valamint beszámol a létesítményt üzemeltető személyzet állapotáról is – tájékoztatott a főigazgató. Fotó: AFP A harcok tovább zajlanak Péntekre virradóra ismét támadás érte Ukrajna második legnagyobb városát, az ország északi részén fekvő Harkivot is. Ihor Terehov polgármester azt közölte, hogy az orosz erők a város Holodnohirszk nevű negyedét lőtték. Sebesültekről egyelőre nem tudni, több autó megrongálódott. Az Egyesült Királyság védelmi minisztériuma pénteken arról számolt be, hogy kiújultak a harcok Ukrajna déli részén, és ismét támadások érték a zaporizzsjai atomerőmű mellett fekvő Enerhodar városát is. A brit hírszerzés arról is tájékoztatott, hogy az Ukrajnában zajló háború ellenére Oroszország hadgyakorlatot indított az ország keleti részén csütörtökön – írta meg a BBC. A hadgyakorlat a Vosztok 22 nevet kapta (Kelet 22). Az oroszok azt állítják, hogy ezen a gyakorlaton 50 ezer katona vesz részt, de a britek szerint csak valamivel több, mint 15 ezer katona lehet keleten. Mindeközben Denisz Smihal miniszterelnök felszólította Németországot, küldjön Kijevnek harckocsikat. Smihal, aki a hét végén Berlinbe látogat, ahol Olaf Scholz német kancellárral is egyeztet, a dpa német hírügynökségnek azt mondta, Kijev Leopárd 2-es típusú harckocsikat szeretne kapni Németországtól, az Egyesült Államoktól pedig Abrams harckocsikat. Németország mind ez idáig tíz tarackot, három rakéta-sorozatvetőt és három páncélozott mentőjárművet küldött Ukrajnának. Lekapcsolták a zaporizzsjai erőművet Tovább folytatódik az adok-kapok Zaporizzsja környékén, már csak egy reaktor működik a hatból. A nukleáris létesítményt egyelőre nem sikerült az inspektoroknak sem meglátogatniuk.

