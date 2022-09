Lekapcsolták a zaporizzsjai erőművet

Lekapcsolták az egyiket a zaporizzsjai atomerőmű még működő két reaktorából az orosz ágyúzás miatt – közölte csütörtökön az erőművet üzemeltető Energoatom. A Telegram alkalmazáson közzétett üzenet szerint az orosz mozsárágyúk tüze miatt kellett az ötös reaktorblokkot leállítani.

Fotó: HANDOUT

Az Energoatom közleménye szerint a hatos reaktorblokk továbbra is üzemel és szolgáltat áramot Ukrajna számára, de az erőmű áramigényét is biztosítja. Ugyanakkor a vezetékek sérülése miatt kiegészítő generátorokat is üzembe kellett állítani a már korábban leállított kettes reaktor áramellátásnak biztosítására – írja a Reuters.

A kiégett nukleáris fűtőelemek hűtése ugyanis akár évekig is szükséges lehet az áramtermelés leállítását követően.

Csütörtökön a tervek szerint a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) már Zaporizzsjában tartózkodó küldöttsége látogatást tesz az erőműben, ám egyelőre ezt a környéken dúló harcok megakadályozták. Rafael Grossi, a szervezet helyszínen tartózkodó vezetője korábban azt mondta, hogy tisztában vannak az összecsapásokkal a térségben, de ennek ellenére törekednek a mielőbbi látogatásra.