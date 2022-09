Mobilalkalmazással szűrnék ki a Covid-fertőzést

Egy mobiltelefonos alkalmazás a kutatók szerint potenciálisan nagyobb pontossággal képes kimutatni a koronavírus-fertőzést az emberek hangjából a mesterséges intelligencia (AI) segítségével – írja a Sky News.

A Covid-fertőzés általában a felső légutakat és a hangszalagokat érinti, ezért a kutatók úgy döntöttek, hogy a koronavírus felismerésére egy mesterséges intelligencián (AI) alapuló modell segítségével elemzik a hangváltozásokat. Az eredmények azt sugallják, hogy egyszerű hangfelvételek és finomhangolt AI-algoritmusok segítségével biztosabban megállapítható, hogy mely betegeknél áll fenn a koronavírus-fertőzés – mondta Wafaa Aljbawi, a hollandiai Maastrichti Egyetem Adattudományi Intézetének kutatója.

A mesterséges intelligencián alapuló alkalmazás a kísérletek során 89 százalékos pontosságúnak bizonyult, és a tudósok szerint pontosabb eredményt tudnak kimutatni, mint az otthon elvégezhető gyorstesztekkel.

Fotó: Shutterstock

A tesztek ingyenesen elérhetők és egyszerűen elemezhetők, ráadásul lehetővé teszik a távoli, virtuális tesztelést is, így akár egy perc alatt eredményt kaphatunk

– tette hozzá.

A tesztelési módszert például a nagyobb rendezvények beléptetőkapuinál is használni lehetne, lehetővé téve a lakosság gyors letesztelését.

A kísérleteket 4352 egészséges és 893 nem egészséges alany hangmintáját tartalmazta. A felhasználóknak információt kell adniuk a kórtörténetükről, dohányzási státuszukról és demográfiai adataikról, valamint rögzíteniük kell a köhögésüket vagy fel kell olvasniuk egy rövid mondatot.

A különböző hangjellemzőket egy hangelemzési technikával – az úgynevezett Mel-spektrogrammal – azonosították, hogy „részekre bonthassák a résztvevők hangjának számos tulajdonságát”.

Az eredmények jelentős javulást mutatnak a koronavírus-fertőzés diagnózisának pontosságában a legkorszerűbb tesztekhez, például a gyorstesztekhez képest

– tette hozzá Aljbawi.

Az AI-modellt egy olyan alkalmazásban is használják, amely a krónikus obstruktív tüdőbetegség súlyosbodását is előre jelzi. A kutatást hétfőn mutatják be az Európai Légzőszervi Társaság Nemzetközi Kongresszusán Barcelonában.