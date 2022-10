A fehérorosz KGB szerint hamarosan fordulat következik az ukrán háborúban

Fordulat következhet be az oroszok által különleges katonai műveletnek nevezett ukrajnai háborúban november és február között Ivan Tertel, a fehérorosz KGB vezetője szerint. A kémfőnök azért valamelyest óvatosan fogalmazott, szerinte az áttöréshez kell a részleges mozgósítás sikere, a csapatok ellátása a technikai feltételekkel, például fejlett fegyverrendszerekkel, és akkor a harcok új fázisa következhet.

Fotó: Sergey Bobok / AFP

Hétfőn Alekszander Lukasenko fehérorosz elnök bejelentette, hogy közös orosz-fehérorosz csapatot hoznak létre az országa területén. A részleges mozgósítás eredményeként bevonuló orosz katonák mostanában érkezhetnek Fehéroroszországba – írja a Rzeczpostpolita nevű lengyel lap.

Az Institute for Study of War nevű amerikai think tank szerint 20 ezer orosz katona érkezhet az országba. A háború kezdetén az orosz csapatok Fehéroroszország felől is támadták Ukrajnát, és az ország repülőtereit is használhatják a bombázásokhoz, sőt rakétákat is lőttek ki onnan ukrán célpontok ellen.