Gombafonalakból növesztett élő koporsót mutatott be a Bécsi Temetkezési Vállalat, amely hamvasztás nélküli, természetközeli temetést tesz lehetővé, ráadásul a Bécsi Központi Temetőben saját részt különítettek el a természetközeli temetkezéseknek – derül ki Bécs városának hétfői közleményéből.

Fotó: Loop

A megoldás egy fiatal holland építész találmánya, amely mostantól a Bécsi Temetkezési Vállalat kínálatában is szerepel. A koporsóhoz Európában őshonos gombafajtákat használnak, és azt egy hét alatt növesztik formára, majd a nedvesség megvonásával leállítják a növekedését. A temetés után pedig a talajvíz újra életre kelti a koporsót, sőt a gombák a test lebontását is segítik, miközben a talaj regenerációját is segítik.

Noha a koporsó úgy néz ki és olyan könnyű is, mint a hungarocell, egy 200 kilós testet is elbír. A végső nyughely bélése moha, de kérésre vászon is lehet. A micéliumkoporsó hagyományos és természetközeli temetésekhez egyaránt használható.

A koporsó előállítása nem termel szén-dioxidot, sőt, egyre értékesebb faanyagot vált ki, és hamarosan már Ausztriában is gyártja a Loop Biotech.

Közben a Bécsi Központi Temetőben, a Wiener Zentralfriedhofon külön részt alakítottak ki a természetközeli temetések számára, amivel a piac igényeire reagálnak. A természetközeli módon kezelt területre kizárólag biokoporsóban lehet temetkezni, és tilos bármilyen fém vagy szintetikus anyag. A parcella bejáratánál emlékhelyet alakítottak ki az elhunytak nevével és fából készült padokkal. A hozzátartozók egy emlékdobozban helyezhetik el az elhunyt szerettüknek szóló üzenetüket.