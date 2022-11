Furcsa helyzet: az oroszok kirúgták Enerhodar polgármesterét

Érdekes helyzet állt elő az orosz megszállás alatt lévő Enerhodar városában. Mint ismert: itt található a sok vitát kiváltó zaporizzsjai atomerőmű is, vagyis a település kiemelten fontos az oroszok számára. A TASZSZ orosz hírügynökség most arról számolt be, hogy a régió orosz vezetése váratlanul leváltotta a város polgármesterét, Alekszandr Volgát.

Fotó: AFP

A hírt a megbízott régiós kormányzó, Jevgenyij Balickij jelentette be, aki közölte: nem csak menesztették a polgármestert, de a teljes régióból kitiltották, azaz be sem léphet a területre. Részleteket azonban nem árult el, így nem tudni, mit tehetett a polgármester, hogy ilyen szigorúan léptek fel ellene.

Volga jelenleg szabadságon van, így egyelőre nem is tudott mit mondani a TASZSZ kérdésére.

Ugyanakkor a hírek szerint nem is valószínű, hogy ezek után visszatérne a városba.

A polgármester nyáron lépett hivatalba, miután a korábbi polgármester egy támadás után megsérült és nem tudta folytatni a munkáját. A város március óta áll orosz megszállás alatt, majd szeptemberben csatolták végleg Oroszországhoz, ám ezt kvázi csak Moszkva ismeri el így.