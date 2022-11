Az Egyesült Államok kezdeményezi Irán kizárását a nők helyzetével foglalkozó ENSZ-bizottságból (Commission on the Status of Women) – jelentette be szerdán Kamala Harris.

Az Egyesült Államok alelnökének közleménye szerint egyetlen olyan ország sem maradhat a testület tagja, amelyben a nők jogainak megsértése rendszer szintű.

A dokumentum szerint Irán nem méltó arra, hogy tagja legyen annak a bizottságnak, amely a női jogok előmozdításán dolgozik, és azokra a sürgető problémákra keresi a megoldást, amelyek azonnali figyelmet igényelnek a nőjogok területén.

Az alelnök azt is közölte, hogy az Egyesült Államok további lépéseket tesz annak érdekében, hogy az iráni tüntetések elleni erőszakos fellépésért felelős tisztségviselőket és személyeket elszámoltassák.

Minden iráni embernek biztosítani kell a véleménynyilvánítás és a gyülekezés szabadságát, Iránnak pedig véget kell vetnie az erőszak alkalmazásának saját állampolgárai ellen, akik alapvető jogukat gyakorolják – zárult Kamala Harris kommünikéje.