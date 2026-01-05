A tőzsdék már látják, hogy kik lesznek a venezuelai beavatkozás nagy nyertesei – még ki sem nyitott a piac, amikor már szárnyalni kezdtek a részvények

A tőzsdén már megvannak az első nyertesei Donald Trump amerikai elnök venezuelai beavatkozásának, ugyanis az amerikai olajcégek árfolyama hétfőn már nyitás előtti kereskedésben szárnyalásnak indult. Az amerikai vállalatok várhatóan nagyobb hozzáférést kapnak a világ legnagyobb hivatalosan nyilvántartott olajtartalékához, amit az sem ellensúlyozott, hogy Nicolas Maduro venezuelai elnök gyors elfogása után az olajár csökkenéssel nyitotta a hétfői kereskedést.

Olajfúrótorony a venezuelai Orinoco öv térségében/Fotó: AFP

A Chevron a mai napig jelen van Venezuelában

A Venezuelában utolsóként, különleges engedéllyel még mindig jelen lévő amerikai vállalat, a Chevron részvényei több mint 7 százalékot is erősödtek, de a Mexikói-öböl partján finomítókat üzemeltető vállalatok között voltak, melyek még nagyobb dráguláson mentek keresztül. A Conoco Phillips, a Marathon Petroleum, a Valero Energy és a PBF Energy részvényei 5 és 16 százalék közötti mértékben emelkedtek a Reuters összefoglalója szerint.

Az amerikai olajcégek szárnyalása azután következik, hogy Trump arról beszélt, hogy az Egyesült Államoknak totális hozzáférésre van szükségük a venezuelai olajhoz Maduro eltávolítása után.

Az amerikai finomítók jelentős része pedig a Venezuelában található nehéz olajfajtákra lett optimalizálva. Az amerikai elnök pedig azt ígérte, hogy a legnagyobb amerikai olajvállalatok dollármilliárdokat fognak költeni a dél-amerikai ország olajinfrastruktúrájának helyreállítására és a termelés fokozására.

A termelés helyreállítása nem lesz gyors

Venezuela az 1970-es évek elején több mint napi 3,5 millió hordó olajat – az akkori globális termelés több mint 7 százalékát – hozott felszínre, ám a 2000-es években is napi 3 millió hordó felhozatalára volt képes. 2010-ben azonban napi 2 millió hordó alá csökkent a termelés az amerikai szankciók súlya alatt, miután a beruházások valamint karbantartás elmaradtak a szükségestől.

Az ország tavalyi átlagtermelése már csak napi 1,1 millió hordó, a világtermelés 1 százaléka volt.

A magas kéntartalmú venezuelai nehézolaj főként gázolaj és más nehezebb üzemanyagok gyártására ideális, ám alacsonyabb hasznot hoz, mint más, közel-keleti fajták. Azonban a földrajzi közelség miatt a Mexikói-öböl partján sorakozó amerikai finomítókat történelmileg ilyen típusú olajfajtákra tervezték.