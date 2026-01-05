Deviza
Lázár János brutális számokat közölt a téli készültségről

Késő estére szinte országos havazás lehet. Lázár János hétfőn reggel azt írta, hogy felkészültek a téli időjárásra.
VG
2026.01.05., 11:14

Dél felé beborul az ég, és délelőtt még csak a déli tájakon, délután már egyre többfelé várható havazás – jelezték hétfőre a várható időjárást. 

Lázár János brutális számokat közölt a téli készültségről / Fotó: Lázár János / Facebook

A Köpönyeg közölte, hogy késő estére szinte országos havazás lehet, ugyanakkor a délkeleti országrészben eső, havas eső lehet a csapadékforma. 

Az északias szél megélénkül. Fagypont körül alakul a hőmérséklet, így a lehulló hó több helyen megmarad. Havas, latyakos útszakaszokra kell készülni.

Az építési és közlekedési miniszter vasárnap közölte, hogy forródrót indult a közlekedőknek. Lázár János azt írta, hogy a tömegközlekedők a facebook.com/Mavinform1, az autósok pedig a facebook.com/MagyarKozut felületen kaphatnak friss információkat az utak állapotáról. 

A politikus a posztjában úgy fogalmazott, hogy „Indulás előtt tájékozódjanak, és csak akkor induljanak útnak, ha feltétlenül szükséges!”

Lázár János hétfőn reggel azt írta, hogy felkészültek a téli időjárásra. A miniszter a Facebookon közölte, hogy

  • 739 téli elhárításra alkalmas járművel,
  •  213 sórakodásra alkalmas rakodógéppel,
  • 2301 szakemberrel 12 órás váltott műszakban,
  • 80 000 tonna útszóró sóval,
  •  0–24 órás megerősített ügyelettel

készülnek a télies napokra.

Mi vár ránk a következő napokban?

Kedden marad a borult idő, de északnyugaton akár a nap is előbukkanhat rövid időre. Eleinte délen és keleten valószínű havazás, hószállingózás, majd délután újabb csapadék képződik, és a körülbelül Budapest–Kaposvár vonaltól keletre kiterjedt, erős havazás kezdődik. 

Az északnyugati szél megerősödik, mely hófúvásokat okoz. Több helyen nehéz lesz a közlekedés! Az ország nagy részén egész nap fagyhat.

Szerdán folytatódik a borult, igazi téli idő. Sokfelé várható újabb havazás, több helyen kiadós mennyiségben. Északnyugaton lehet a legkisebb mennyiség. Erős marad az északnyugati szél, mely akár komolyabb hótorlaszokat is emelhet. Eközben tovább hűl a levegő: reggel –5, délután mindössze –2 fok körül alakul a hőmérséklet. Kifejezetten rosszak lehetnek a közlekedés feltételei.

Csütörtök reggel a Dunától keletre újabb kiadós havazás várható, majd nyugat felől lassan csökken a felhőzet, és megszűnik a hóesés. A szél lassan mérséklődik, de néhol még hordhatja a havat. Reggel már zord hideg lehet –11 fok körüli értékekkel, délután is csak –3 fok körüli hőmérsékletet mérhetünk.

Pénteken eleinte zúzmarás köd várható, majd nyugat felől megnövekszik a felhőzet, és elszórtan újabb havazás, néhol ónos eső alakul ki. Reggel zord hideg lesz, –20, –10 fok közötti értékekkel, délután is csak –8 és 0 fok közötti valószínű a hőmérséklet. Kemény téli idő lesz.

