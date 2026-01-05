A venezuelai kötvények között nyertesek is lehetnek az amerikai akció után

Mind az arany, mind az ezöst ára rekorddal zárta a tavalyi évet. S bár az év utolsó napjaiban veszítettek a lendületből (az árak hirtelen viszonylag sokat, néhány százaléknyit mérséklődtek), a hétfő reggeli kereskedések indulásával újra kirobbanó formát mutatnak, elsősorban az Egyesült Államok által végrehajtott venezuelai akciónak köszönhetően – írja az Origo. A lap cikkében arról ír, hogy egyes elemzői várakozások szerint a venezuelai állam- és olajipari kötvények tovább erősödhetnek.

Venezuela állami olajvállalatának kötvényei erősödhetnek az amerikai akció járulékos hatásként / Fotó: AFP (illusztráció)

Nem csak a menedékeszközökre érdemes figyelni Venezuela kapcsán

A lap cikkében arról ír, hogy az arany és az ezüst ára erőteljes emelkedésnek indult a hétfői kereskedésben, ahogy erősödtek a nyugat-európai hadiipari vállalatok papírjai is. Az Origo ugyanakkor a JPMorgan elemzői gyorsértékelésére utal, ami szerint a venezuelai kötvénypiacon is várhatók legalább ilyen izgalmas fejlemények.

A JPMorgan elemzői szerint ugyanis Nicolas Maduro elnök amerikai elfogása várhatóan akár tízpontos ralit is kiválthat Venezuela nemzetközi adósságpapírjaiban hétfőn. Az ország kormánya és állami olajvállalata, a Petróleos de Venezuela (PDVSA) által kibocsátott kötvények 2025-ben a világ legjobban teljesítő eszközei közé tartoztak: árfolyamuk csaknem megduplázódott azóta, hogy Donald Trump tavaly januárban visszatért a Fehér Házba. „A venezuelai és a PDVSA-kötvények árfolyama 2025 folyamán nagyjából megduplázódott, ugyanakkor a hétfői kereskedés kezdetén továbbra is erőteljes felpattanásra számítunk – akár tízpontos emelkedéssel is” – idézi az Origo a JPMorgan elemzőit, akiknek kommentárját a Reuters szemlézte.

A látott teljesítményhez persze hozzá kell tenni, hogy Venezuela és a PDVSA adósságai jóval névértékük alatt forognak, mióta az ország 2017-ben fizetésképtelenné vált. A kötvények azonban a múlt hónapban emelkedtek, mivel a befektetők várakozása az volt (értelemszerűen ez köszönhető volt az amerikai hadihajók térségbeli fevonulásának is), hogy az Egyesült Államok véget vethet Maduro rezsimjének, ami adósságátstrukturáláshoz vezethet.

További részletek az Origo cikkében olvashatók.