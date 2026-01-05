Megérkezett a Mol Szerbiába, mindent előszednek, teljes átvilágítást végeznek a NIS-ben – napokig tart majd, több helyre is mennek

A Mol képviselői a terveknek megfelelően megkezdték a NIS kulcsfontosságú létesítményeinek megtekintését – közölte a szerb N1Info.

A NIS szerbiai tevékenységét a magyar Mol csoport vizsgálja felül az Egyesült Államok kérésére / Fotó: Adam Radosavljevic / Shutterstock

A magyarok ma reggel óta mérési munkálatokat végeznek a NIS kútoszlopain, az ország északi részéről, Szabadkáról indultak. Hamarosan odaérnek a magyar szakemberek a Rafinerija és a Petrohemija vállalatokhoz is. A Mol képviselői várhatóan a következő néhány napban Szerbiában tartózkodnak.

A magyarok a NIS teljes működését figyelemmel fogják kísérni, ami egy bevett folyamat, amikor olajcégeket vásárolnak. Az Egyesült Államok pénzügyminisztériuma december 31-én különleges engedélyt adott ki a NIS vállalatnak, amely lehetővé teszi a vállalat számára, hogy 2026. január 23-ig ismét operatív tevékenységet végezzen.

Alekszandar Vucsics szerb elnök vasárnap kijelentette, hogy várhatóan legkésőbb január 15-ig megérkezik az első 85 000 tonna nyersolaj, és a finomító január 17-én vagy 18-án kezdi meg működését, valamint január 25-től vagy 26-tól megkezdi az olajszármazékok előállítását, és felszólította az oroszokat és a magyarokat, hogy mielőbb állapodjanak meg a NIS adásvételi szerződéséről.

Szabadulna a szerb elnök a NIS-től

Ahogy azt korábban megírtuk, a szerb elnök a Nemzetbiztonsági Tanács ülése utáni beszédében felszólította

a Gazprom

és a NIS vezetését,

valamint a magyarokat,

hogy a lehető leghamarabb véglegesítsék az adásvételi szerződést, hogy Szerbia „kiléphessen végre a szankciós rendszer alól”.

Január 15-ig megérkezik hozzánk az első 85 ezer tonna olaj, amiért már január 5-én utalunk. Aztán 13-ig, de legkésőbb 15-ig meg kell érkeznie a szállítmánynak. Január 17–18-án beindul a finomító, ami azt jelenti, hogy január 25–26. körül már képesek lesznek megoldani az olajkérdést, ahogy mondani szokás, kőolajszármazékokat gyártani ott

– sorolta.

Csakhogy arra is rámutatott, hogy jelenleg is érvényben vannak még a NIS-t sújtó szankciók, amelyek továbbra is ott lebegnek Szerbia felett, ahogyan az 1300-1400 embert foglalkoztató kínai Linglong vállalat elleni büntetőintézkedések is hatályosak.