magyar nemzeti bank
németország
usa - ban
conference board
BÉT
infláció
inflációs adat

Jegybanki döntések, inflációs adatok és globális makromutatók: így zárta az évet a piac – milyen alapokra támaszkodhat a gazdaság 2026-ban?

Az év végi adatok és jegybanki döntések alapján egyre jobban körvonalazódott 2025 makrogazdasági pályája, miközben a piac aktivitása az ünnepi időszak közeledtével fokozatosan mérséklődött. A friss mutatók jól kirajzolták, milyen alapokra támaszkodhat a gazdaság 2026-ban – és hogy a piac mennyire számít stabilizálódó környezetre idén.
Hajdu Gréta
2026.01.05., 11:36

A hazai gazdaságban a fókusz egyértelműen a Magyar Nemzeti Bank kamatdöntésére irányult. A jegybank – összhangban a várakozásokkal 6,5 százalékon tartotta az alapkamatot, jelezve, hogy a jelenlegi piaci viszonyok között továbbra is óvatos monetáris politika indokolt. Bár az infláció lassul, a globális finanszírozási környezet és a nagy jegybankok eltérő kamatpályái nem teszik lehetővé a gyors lazítást. Ez a kivárás meghatározó volt a piac számára az év utolsó heteiben is.

A Trendmutató teljes adása megtekinthető a Világgazdaság YouTube-csatornáján: 

A piac belső motorjai: bérek, fogyasztás, népmozgalom

December 19-én érkeztek az októberi kereseti adatok, amelyek a fogyasztás és a belső kereslet alakulásáról adtak képet. A bruttó átlagkereset 693 ezer forintot ért el, éves alapon 8,7 százalékos növekedéssel. A nettó kereseteket részben az év második felében bevezetett adókedvezmények emelték, miközben a reálbérek az infláció lassulása mellett mérsékelt bővülést mutattak.

 A mediánkeresetek további közeledése az átlaghoz kiegyenlítettebb bérdinamikára utal.

Ugyancsak december 19-én jelent meg a novemberi népmozgalmi statisztika. A születésszám csökkent, a halálozások kisebb mértékben estek vissza, így a természetes fogyás továbbra is számottevő maradt. A házasságkötések száma mérsékelten nőtt, a termékenységi ráta pedig tartósan alacsony, ami hosszabb távon a munkaerő-kínálat és a demográfiai egyensúly szempontjából jelent kihívást.

A befektetők már a 2026-os fordulatra készülnek

A ZEW-indexek alapján a befektetői várakozások az euróövezetben javultak az év végére. 

Németország továbbra is kettős képet mutatott: a helyzet megítélése gyenge volt, ugyanakkor a várakozások enyhe javulása arra utalt, hogy a piac már a 2026-os fordulat lehetőségét árazta be.

Az Egyesült Államokban a munkanélküliségi ráta 4,4 százalékra csökkent, ami továbbra is feszes munkaerőpiacot jelez. A maginfláció 3 százalékon stabilizálódott, a teljes infláció enyhén a várakozások alatt alakult, ami mérsékelt megnyugvást hozott, de érdemi változást nem okozott a monetáris politikai kilátásokban.

Év végi adathullám

December 23-án érkezett a magyar folyó fizetési mérleg harmadik negyedéves adata, amely a külső egyensúly alakulásáról adott jelzést. Ugyanezen a napon publikálták az euróövezeti újautó-értékesítési számokat, az USA-ban pedig a harmadik negyedéves GDP-előzetest és a Conference Board fogyasztói bizalmi indexét.

A Budapesti Értéktőzsde december 24–26. között zárva tartott,

ami alacsonyabb likviditással és technikai jellegű mozgásokkal járt a piacokon. Európában is zárva voltak a főbb tőzsdék 24–25-én, tovább erősítve az év végi kivárásra jellemző hangulatot.

5 perc
Chevron

