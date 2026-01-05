Trump tízezer méter magasan mondta ki, mit csinál, ha „nem teszik boldoggá": meg sem mer szólalni a nagyhatalom Venezuela után

Az Egyesült Államok emelheti az Indiára kivetett vámokat, ha Újdelhi nem teljesíti Washington követelését az orosz olajvásárlások visszafogására – jelentette ki Donald Trump elnök a Reuters újságíróinak, fokozva ezzel a nyomást a dél-ázsiai országra, miközben a kereskedelmi tárgyalások továbbra sem hoznak eredményt.

Narendra Modi indiai miniszterelnök már korábban is élesen bírálta a Donald Trump által kivetett vámokat / Fotó: Biju Boro / AFP

Narendra Modi miniszterelnök jó ember. Tudta, hogy nem vagyok elégedett, és fontos volt, hogy elégedetté tegyen

– mondta Trump az Air Force One fedélzetén újságíróknak.

Lindsey Graham republikánus szenátor, Trump közeli szövetségese, aki vele utazott, elmondta, hogy az amerikai szankciók az orosz olajcégek ellen és a magasabb vámok Indiára segítettek visszafogni az indiai olajimportot. Graham támogatja azt a törvényjavaslatot, amely akár 500 százalékos vámokat vetne ki az olyan országokra, mint India, amelyek továbbra is orosz olajat vásárolnak.

Ha olcsó orosz olajat vásárolsz, akkor Putyin háborús gépezetét tartod életben

– mondta, majd hozzátette: „megpróbálunk a elnöknek lehetőséget adni arra, hogy a vámok révén ezt a nehéz döntést meghozza”.

Ötven helyett ötszáz százalékos Trump-vámok

Trump intézkedései voltak az első számú indokai annak, hogy India most „jelentősen kevesebb orosz olajat” vásárol, nyilatkozta a szenátor. Kereskedelmi szakértők azonban arra figyelmeztetnek, hogy Újdelhi óvatos megközelítése gyengítheti pozícióját. Ajay Srivastava, a Global Trade Research Initiative kereskedelmi think tank alapítója szerint az indiai exportra már 50 százalékos amerikai vám vonatkozik, amelynek 25 százaléka az orosz nyersolaj vásárlásához kapcsolódik.

India az importcsökkentéssel stratégiai szürke zónában van

Bár az indiai finomítók a szankciók bevezetése után csökkentették az importot, a vásárlás nem szűnt meg teljesen, így India egy „stratégiai szürke zónában” maradt.

„A kétértelműség már nem működik” – mondta Srivastava, és sürgette Indiát, hogy egyértelműen fogalmazza meg álláspontját az orosz olajjal kapcsolatban. Figyelmeztetett, hogy még a teljes leállás sem feltétlenül vet véget az amerikai nyomásnak, amely más kereskedelmi követelésekre terelődhet, és hogy a magasabb vámok nagyobb exportveszteségeket okozhatnak.

Ettől függetlenül India óvatos diplomáciai álláspontot foglalt el, miután az Egyesült Államok szombaton elfogta Venezuela elnökét, Nicolás Madurót, és párbeszédre szólított fel anélkül, hogy kifejezetten megnevezte volna Washingtont.

A magas vámok ellenére India exportja az Egyesült Államokba novemberben ugrásszerűen megnőtt, bár a szállítások 2025 májusa és novembere között több mint 20 százalékkal csökkentek. Mivel Újdelhi kereskedelmi megállapodást szeretne kötni Washingtonnal,

a kormány arra kérte a finomítókat, hogy hetente tegyék közzé az orosz és amerikai olajvásárlásaikat, hogy így reagáljanak az Egyesült Államok aggályaira.

Modi legalább három alkalommal beszélt Trumppal a vámok bevezetése óta. India kereskedelmi minisztere a múlt hónapban találkozott az amerikai kereskedelmi tisztviselőkkel, de a tárgyalások továbbra is eredménytelenek.