Hullámvasúton zakatol a forint, a miniszterelnöki sajtótájékoztató fékezte kicsit a gyengülést – nem tartott sokáig!
Erős oldalon kezdte az évet a forint, de már az idei első kereskedési nap délelőttjén komoly kilengéseket láthattunk. Bár ezt még az is magyarázhatja, hogy az év végi és év eleji szünnapok miatt elmaradt árazásokat pótol lázasan a piac.
Már reggel kilengett a forint
Az euró-forint árfolyama
az év utolsó napjaiban visszakerült a korábbi csökkenő trendcsatornába,
melynek felső trendvonala jelenleg 384,70-nél húzódik. Alatta az 50 és a 30 napos mozgóátlag szintén ellenállást jelent 384,66-nál és 384,35-nél. Erős támasz pedig 381,90 közelében látható a grafikonon.
Bár az euró-forint hétfőn hajnalban még 383 közelében járt, de a tőzsdenyitáshoz közeledve meredeken emelkedett a kurzus és 385 közelébe szúrt fel.
Vagyis
hétfőn reggel újból kilépett a csökkenő trendcsatornából.
Tőzsdenyitáskor 384,7 közelében jegyezték az euró-forintot. Ami a trendcsatorna felső trendvonala.
Délelőtti hullámvasút
A tőzsdenyitás után meredek forinterősödés indult: az euró-forint 383,55-ig szúrt le. Majd több hullámban gyengült a magyar deviza. Előbb 383,9, majd 384-ig kúszott fel a jegyzést. Ezt követően 384,5 fölé lendült az euró-forint kurzusa.
Orbán Viktor miniszterelnök nemzetközi sajtótájékoztatójának első perceiben megtorpant a forintgyengülés,
ám ezt követően folytatódott az euró-forint kurzusának emelkedése. 384,3-ról 384,7-ig araszolt háromnegyed óra alatt a jegyzés. Majd 384,5 közelébe esett le a kurzus.
Bár az amerikai Fed legutóbbi kamatdöntő üléséről szóló jegyzőkönyvet már szerdán közzétették, ám erre még nem tudott likvid piacon reagálni a forint.
A tengerentúlon továbbra is bizonytalan az inflációs pálya,
fennáll a kockázata a magas szinten stabilizálódásnak. Az amerikai jegybankárok attól tartanak, hogy a további kamatvágások a 2 százalékos inflációs cél iránti elkötelezettség hiányának tűnhetnek. A következő kamatdöntő ülést január 28-án tartja a Fed, ahol várhatóan kamattartásról fognak dönteni, a 25 bázispontos kamatvágás esélye mindössze 17 százalékos.