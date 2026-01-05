Deviza
Hullámvasúton zakatol a forint, a miniszterelnöki sajtótájékoztató fékezte kicsit a gyengülést – nem tartott sokáig!

Még mindig erős a forint, de az év első kereskedési napján felerősödött a magyar deviza volatilitása. Délelőtt a forint többször is irányt váltott. A devizapiac most pótolja az ünnepek alatt elmaradt árazásokat.
Faragó József
2026.01.05, 11:56
Frissítve: 2026.01.05, 13:25

Erős oldalon kezdte az évet a forint, de már az idei első kereskedési nap délelőttjén komoly kilengéseket láthattunk. Bár ezt még az is magyarázhatja, hogy az év végi és év eleji szünnapok miatt elmaradt árazásokat pótol lázasan a piac.  

forint
Hullámvasúton a forint / Fotó: Vémi Zoltán

Már reggel kilengett a forint

Az euró-forint árfolyama 

az év utolsó napjaiban visszakerült a korábbi csökkenő trendcsatornába,

melynek felső trendvonala jelenleg 384,70-nél húzódik. Alatta az 50 és a 30 napos mozgóátlag szintén ellenállást jelent 384,66-nál és 384,35-nél. Erős támasz pedig 381,90 közelében látható a grafikonon.

Bár az euró-forint hétfőn hajnalban még 383 közelében járt, de a tőzsdenyitáshoz közeledve meredeken emelkedett a kurzus és 385 közelébe szúrt fel.

Vagyis 

hétfőn reggel újból kilépett a csökkenő trendcsatornából. 

Tőzsdenyitáskor 384,7 közelében jegyezték az euró-forintot. Ami a trendcsatorna felső trendvonala.

Délelőtti hullámvasút

A tőzsdenyitás után meredek forinterősödés indult: az euró-forint 383,55-ig szúrt le. Majd több hullámban gyengült a magyar deviza. Előbb 383,9, majd 384-ig kúszott fel a jegyzést. Ezt követően 384,5 fölé lendült az euró-forint kurzusa.

Orbán Viktor miniszterelnök nemzetközi sajtótájékoztatójának első perceiben megtorpant a forintgyengülés, 

ám ezt követően folytatódott az euró-forint kurzusának emelkedése. 384,3-ról 384,7-ig araszolt háromnegyed óra alatt a jegyzés. Majd 384,5 közelébe esett le a kurzus.

Bár az amerikai Fed legutóbbi kamatdöntő üléséről szóló jegyzőkönyvet már szerdán közzétették, ám erre még nem tudott likvid piacon reagálni a forint. 

A tengerentúlon továbbra is bizonytalan az inflációs pálya,

fennáll a kockázata a magas szinten stabilizálódásnak. Az amerikai jegybankárok attól tartanak, hogy a további kamatvágások a 2 százalékos inflációs cél iránti elkötelezettség hiányának tűnhetnek. A következő kamatdöntő ülést január 28-án tartja a Fed, ahol várhatóan kamattartásról fognak dönteni, a 25 bázispontos kamatvágás esélye mindössze 17 százalékos. 

