Az oroszországi gázexport visszafogása miatti szűkös energiaellátás talán mégsem érinti olyan súlyosan a német háztartásokat és ipart, mint amennyire tartottak tőle, mert a DWD meteorológiai hivatal csütörtöki előrejelzése szerint enyhe tél várható. „Ha a modellünk helyes, akkor az enyhe télnek köszönhetően fűtési energiát tudunk majd megtakarítani” – idézte a Reuters Tobias Fuchsot, a DWD éghajlati és környezetvédelmi igazgatóját.

Idén talán nem is lehet majd hóembert építeni.

Fotó: Anadolu Agency via AFP

A meteorológiai intézet a decembertől februárig tartó időszakra legalább két Celsius-fokos átlaghőmérsékletet prognosztizál, ami azt jelentené, hogy a most következő az elmúlt három évtized legenyhébb telei közé tartozna, mivel a többéves átlaghőmérséklet 1,4 fok ebben a három hónapban.

Az európai gázárak az idén többéves csúcsra emelkedtek, mivel Oroszország az ukrajnai háború közepette minimálisra csökkentette a szállított gázmennyiségét. Németország pedig a gáz legnagyobb fogyasztója és importőre, ahol a lakások felét ezzel az energiahordozóval fűtik.

A sokéves átlagnál enyhébb lesz a mostani tél.

Fotó: Christoph Soeder / DPA Picture-Alliance via AFP

A német energiaszabályozó hatóság csütörtökön nyilvánosságra hozott adatai szerint a gázfogyasztás a múlt héten kissé csökkent a 2018–2021 közötti négyéves átlaghoz képest, de legalább 20 százalékkal kellene ahhoz, hogy ne legyen hiány, ami korlátozásokhoz vezethetne. Klaus Müller, a hivatal elnöke figyelmeztetett, hogy már néhány fagyos nap is drámai megugrást hozhat a gázfelhasználásban, és hogy a föld alatti gázkészletek még a jelenlegi 99,6 százalékos töltöttségi szint mellett is csak kilenc-tíz hétig tartanának ki.

A DWD-hez hasonlóan Georg Müller, a Refinitiv meteorológusa is a szokásosnál kissé melegebb észak- és dél-európai időjárást jelzett előre januárig a hét elején közölt prognózisában. Szerinte nem valószínűek a szokásosnál hidegebb periódusok januárban és februárban sem.