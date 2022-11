Szaúd-Arábia megosztotta azokat a hírszerzési értesüléseket az amerikai tisztviselőkkel, amelyek arra utalnak, hogy Irán a királyság elleni támadásra készülhet

– közölte három amerikai tisztviselő kedden.

Fotó: AFP

Az AP hírügynökség beszámolója szerint a Szaúd-Arábia elleni potenciális támadás miatti aggodalmak fokozódtak miután a Biden-kormányzat szankcionálta Teheránt a széles körű tiltakozások leverése miatt, és amiért az ország több száz drónt – valamint technikai támogatást – küldött Oroszországnak az Ukrajna elleni invázióban.

„Aggodalommal tölt el bennünket a fenyegetettség, a katonai és hírszerzési csatornákon keresztül folyamatos kapcsolatban maradunk a szaúdiakkal” – áll az amerikai Nemzetbiztonsági Tanács közleményében.

Habozás nélkül fellépünk érdekeink és partnereink védelmében a régióban

– tette hozzá a Nemzetbiztonsági Tanács.

Az egyik tisztviselő, aki megerősítette a hírszerzési információkat, úgy fogalmazott, hogy

ez a támadás „hamarosan vagy 48 órán belül” megtörténhet.

Az Egyesült Államok térségbeli nagykövetsége vagy konzulátusa a hírszerzési értesülések alapján nem adott ki riasztást, nem tett közzé útmutatást Szaúd-Arábiában vagy a Közel-Keleten máshol tartózkodó amerikaiaknak.

Pat Ryder tábornok, a Pentagon sajtótitkára kijelentette, hogy az amerikai katonai tisztviselők „aggasztónak tartják a térségben uralkodó fenyegetettséget”. Hozzátette, hogy az Egyesült Államok rendszeres kapcsolatban áll a szaúdi partnereikkel, illetve hangsúlyozta:

fenntartjuk magunknak a jogot arra, hogy megvédjük magunkat, függetlenül attól, hogy hol szolgálnak erőink, Irakban vagy máshol.

Ned Price, a külügyminisztérium szóvivője kijelentette, hogy Amerika „aggodalommal tölti el a fenyegetést”, de részletekbe nem bocsátkozott.

A The Wall Street Journal kedden számolt be először arról, hogy a szaúdiak megosztották a hírszerzési információkat. Irán bizonyítékok benyújtása nélkül azt állította, hogy Szaúd-Arábia és mások is az irániak ellen uszítanak. A szaúdiakat az elmúlt években többször is érte dróntámadás az Irán által támogatott jemeni húti lázadók oldaláról. Szaúd-Arábia 2015-ben koalíciót hozott létre a hútik elleni harcban, és nemzetközileg is bírálták a háborúban végrehajtott légicsapásai miatt, amelyekben sok civil meghalt.