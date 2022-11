Titkos mozgósításokkal töltheti fel hadseregét Oroszország

Várhatóan szép csendben újabb mozgósításokat és sorozásokat rendelhet el a Kreml Oroszországban – erről ír legújabb jelentésében az amerikai agytröszt, a háborúval foglalkozó Institute for the Study of War (ISW) nevű szervezet. A szeptemberben elrendelt és Oroszországban óriási pánikot és menekülést kiváltó részleges mozgósítás ugyanis nem érte el a kívánt eredményt: két hónap után sem tudott előrelépést elérni Oroszország Ukrajnában, sőt, a legtöbb helyszínen vesztésre állnak.

Fotó: Anadolu Agency via AFP

Az ISW információi szerint több csatornán is arról értekeznek az orosz katonai vezetők, hogy a Kreml egy második sorozási hullámra készül, de ezt már teljesen titokban kezelik, elkerülvén az újabb pánikot. A hírek szerint több nagyvárosban is elkezdték már kiosztani az újabb behívókat, a legtöbben olyan papírt kaptak, amelyen januári dátum szerepel a behívón, amely azért érdekes, mert maga Vlagyimir Putyin orosz elnök nyilatkozott úgy, hogy október 31-gyel lezárult a mozgósítás.

Az ISW szerint azonban ez csak porhintés volt, és Moszkvának esze ágában sem volt valóban lefújni a mozgósítást, amely titokban azóta is tart. Ráadásul Putyin nem is írt alá lezáró rendeletet, vagyis az eredetileg elrendelt parancs továbbra is érvényben van.

Így ugyanis elkerülhetők a már említett tömegjelenetek és az olyan esetek nyilvánosságra kerülése, amikor például halottakat hívtak be harcolni a háborúba. Az újabb és újabb katonákra pedig azért van szükség, mert az orosz veszteségek egyre súlyosabbak a jelentések szerint.