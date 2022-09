Nagy a tülekedés a moszkvai repülőtéren, aranyáron lehet már csak felszállni az Isztambulba induló gépekre

Valóságos migrációs hullámot váltott ki Vlagyimir Putyin a részleges mobilizáció bejelentésével szerda reggel, pillanatok alatt elkapkodták a Moszkvából induló egyirányú repülőjegyeket. A Turkish Airlines gépeire például hétfőn van egyetlen üres hely Isztambul felé, az is 169 704 rubelbe (több mint 1,1 millió forint) kerül. Szerdán van még pár üres hely a hasonló gépeken, amelyekre a jegyek még drágábbak.

Fotó: AFP

A Pegasus diszkont-légitársaságnál is csak jövő hétre kapható jegy, ám egy hely náluk is több mint 1200 fontba kerül. A különböző repülőjegyeket összegző oldalakon is csak kevés jegyet találni Moszkvából Isztambulba, bár a Vnukovói nemzetközi repülőtérről a Momondo adatai szerint az Azerbaijan Airlines isztambuli járatára még kapható jegy, ezt az azeri légitársaság honlapja már nem támasztotta alá, leghamarabb jövő szerdára jelez járatot ezer eurót meghaladó áron.

A Red Wings légitársaság gépeire is a szokásos többszöröséért lehet jegyeket kapni az elkövetkező napokban, bár október elejétől már a normál áron is elutazhatnak a menekülni szándékozók. Kérdés, hogy az országot elhagyni szándékozók akkor is szabadon távozhatnak-e.

Az október 10. környékén már 10 ezer rubelért is kapható jegyekkel szemben a következő napok 50 ezer rubelt meghaladó árai állnak.

Korábban ezek a jegyek a Google Flights szerint 400–700 euró közötti áron mozogtak. Az orosz fővárosból a vízum nélkül látogatható területekre, például Grúziába, Törökországba vagy épp Örményországba, szintén pillanatok alatt elkapkodták a jegyeket.

Mindezek alapján nem az a kép rajzolódik ki, hogy az oroszokban égne a harci vágy, és azt is láthatjuk, hogy az országban még működő légitársaságok rendkívüli áron képesek jegyeiket értékesíteni.