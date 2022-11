Egy eltűnt hajószakácsot is behívtak harcolni Oroszországban

Behívták a hadseregbe az áprilisban elsüllyesztett orosz hadihajó, a Moszkva cirkáló szakácsát. A probléma ezzel csak az, hogy a Mihail nevű tengerész áprilisban a hajóval együtt odaveszett. Igaz a holtteste azóta sem került elő, két tucat másik tengerészével együtt.

A The Guardian című brit lap egy orosz lapra, a Fontankára hivatkozva írt arról, hogy a férfi családja múlt hónapban kapta meg a behívót. A papírokban az állt, hogy ha nem jelenik meg személyesen, súlyos következményekkel kell szembenéznie.

A Vlagyimir Putyin orosz elnök által elrendelt részleges mozgósítás óriási káoszt okozott Oroszországban. Egyrészt több százezren menekültek el a behívó elől a szomszédos országokba és Európába – többen, mint ahány tartalékos katonát végül mozgósítottak –, másrészt pedig rengeteg olyan embert is behívtak, akik nem is harcolhatnának. Két olyan esetről is érkezett hír, amikor például teljesen megvakult embereknek küldtek behívót.

Mihail esete a hatóságok szerint egy hasonló hiba lehetett, azaz olyan sok behívót kellett kiküldeni, hogy óhatatlanul is belekeveredtek olyanok, akikre nem vonatkozik a parancs.

Ha bebizonyosodik a hiba, akkor mindent megteszünk, hogy valahogy jóvátegyük a család számára

– mondta Mihail Kalinyin, a helyi önkormányzat szóvivője.

Az áprilisban elsüllyesztett Moszkva cirkáló az orosz haditengerészet zászlóshajója volt, a megsemmisítése súlyos csapás a Kremlnek, és talán az első jele volt annak, hogy Ukrajna képes visszavágni az invázióért. Azóta sem tudni, hogy pontosan hányan haltak meg a támadásban: hivatalosan csak egy tengerész vesztette életét, de legalább 27 embert – köztük a hajó szakácsát – eltűntként tartanak számon. Orosz források szerint ugyanakkor ennél jóval több lehet az áldozat.