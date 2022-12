A vitaminok szedése terén talán egészségtudatosabbak lettek a magyarok, ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy jellemzően drága készítményekről van szó, melyekhez a hozzáférhetőség nagy területi különbözőséget mutat. Továbbra is fontos lenne, hogy a vitaminokhoz, nyomelemekhez főként a kiegyensúlyozott táplálkozás útján jussunk hozzá az étrendünkbe illeszkedő megfelelő mennyiségű zöldség és gyümölcs fogyasztásával – nyilatkozta a Világgazdaságnak az országos kollegiális szakmai vezető háziorvos. Békássy Szabolcs hozzátette: a tudatosabb vitaminszedési szokások mellett gyakran előforduló jelenség, hogy csak megbetegedések esetén nyúlnak az emberek a vitaminok után, ami az esetek döntő többségében már csak tűzoltás. A megfelelő vitamin- és nyomelempótlással tudnánk ugyanis felkészíteni a szervezetünket a légúti kórokozókkal terhelt őszi és téli időszakra.

Fotó: Galina Zhigalova / EyeEm / GettyImages

Milyen vitaminokat érdemes szedni?

Magyarországon

jellemzően továbbra is C-vitamint szed a lakosság,

de egyre kedveltebbek a különféle multivitamin-készítmények. A szakember szerint nagyon fontos, hogy itt is a megfelelő mennyiséget vigyük be csupán a szervezetünkbe. Éppen a C-vitamin esetében ugyanis gyakran tapasztalt jelenség, hogy túlzó mértékben, napi több ezer milligrammot vesznek be belőle a páciensek, ami teljesen felesleges, hiszen egy úgynevezett küszöbdózison túl a vesén keresztül kiürül a szervezetből, ugyanakkor a vesekőképződés kockázatát ezzel egy időben növelheti.

Szerencsére a köztudatban egyre inkább ott van a D-vitamin szedésének a szükségessége, ami napfény hiányában különös jelentőséggel bír

– hangsúlyozta Békássy Szabolcs, kiemelve: mára már tudjuk, hogy a D-vitamin alapvető fontosságú a csontanyagcsere megfelelő szabályozásán túl az immunrendszerünk optimális működéséhez is. Megemlítette ugyanakkor a vízben oldódó B-vitamint is, amelyet ritkán szedünk, holott a központi idegrendszer megfelelő működéséhez fontos vitaminról van szó.

Hogyan válasszunk vitamint?

Az országos kollegiális háziorvos azt javasolja, hogy a vitaminok kiválasztásakor kérjük ki a gyógyszerészek tanácsát, hiszen gyakran a bőség zavarával állhatunk szembe. Nincs kimondottan preferált készítmény, sokkal inkább fontos

az adott összetétel,

a készítményben lévő vitaminok mennyisége és

adott esetben a bevitel különböző módjai,

hiszen mára a hagyományos tablettás (kapszulás) kiszerelésen túl rágótabletták, különböző, vízben oldható készítmények is rendelkezésre állnak, de már frissítő italok is a napi szükségletnek megfelelő mennyiségű vitaminokat tartalmazhatnak.

Lehet rosszul szedni a vitaminokat?

Rosszul szedni nem lehet a vitaminokat, sokkal inkább fontos a feleslegesen nagy dózisok bevitelétől tartózkodni.

Télen továbbra is a D- és a C-vitamin szedése preferált,

de ne feledjük a rendszeres testmozgás jelentőségét sem, ami kulcsfontosságú a vitaminok mellett immunrendszerünk megfelelő működése szempontjából – nyilatkozta Békássy Szabolcs.