Döbbenetes dolgokra derített fényt az Amnesty International (AI) magyar szervezeténél az OpenDemocracy portál, amely szerint a szervezet több vezetője nyomást gyakorolt a beosztottjára, hogy hagyja abba a gyermeke szoptatását, de másokat is folyamatosan szóban inzultált és diszkriminált. Összesen öt női munkavállaló tapasztalt hasonlókat a beszámolók szerint, akik azóta távoztak is a szervezettől. Az öt nő között volt Mérő Vera, Nagyné Gere Zsófia, Zorigt Burtejin és dr. Szalóki Ágnes.

Fotó: Dina Mukhutdinova

Az eset épp akkoriban történt, amikor a szervezet a magyar munkahelyeken tapasztalható nemek közötti különbségtételről és a kisgyermekes nők hátrányos megkülönböztetéséről közölt egy 56 oldalas dokumentumot.

Az AI-nél az egyik várandós kolléga szerződését a várandóssága miatt nem akarták meghosszabbítani, egyiküket pedig arra akarták rávenni, hogy töltsön több időt kisgyermekével, és ennek fejében a fizetését is arányosan csökkentik majd. Ezenfelül többen is szexista megjegyzésekről, lelki terrorról számoltak be.

Az Amnesty Magyarország a Telexnek küldött válaszlevelében azt írta, hogy „a diszkrimináció, a zaklatás és a bántalmazás semmilyen formáját nem toleráljuk, minden panaszt, visszajelzést nagyon komolyan veszünk, és a lehető legalaposabban kivizsgáljuk”.

A konkrét esetekkel kapcsolatban leírták, hogy kivizsgálták az ügyeket, de a vizsgálatokban a panaszosok nem akartak részt venni, így végül „egyik vizsgálat sem talált semmilyen bizonyítékot arra, hogy a panaszban foglaltak megalapozottak lettek volna. Ettől függetlenül a külsős szakértők megfogalmaztak néhány szervezetfejlesztési javaslatot, amelyeket azóta megvalósítottunk vagy folyamatban van a bevezetésük”.

A Forbesnak pedig azt írták: mivel a panaszosok nem elégedettek az eredménnyel, ezért velük közösen egy helyreállító szemléletű folyamatba kezdtek, amely jelenleg is zajlik.