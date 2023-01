Dániában tavaly egyetlen bankrablást sem követtek el, köszönhetően a készpénz fokozatos térvesztésének – jelentette be kedden a Finansforbundet bankszövetség.

Az ezredfordulón még 221 fegyveres bankrablást jelentettek a skandináv országból, ezek száma 2017 óta évi tíz alatt maradt, 2021-ben egyetlen ilyen bűncselekmény történt, míg 2022-ben már egyet sem követtek el.

Fotó: Shutterstock

A készpénzforgalom már évek óta fokozatosan veszít jelentőségéből a kártyás, illetve mobiltelefonos alkalmazásokkal történő fizetések javára Dániában is. A trendet a koronavírus-járvány is felerősítette. Ebből következően a pénzintézetekhez tartozó bankfiókok sem rendelkeznek jelentősebb készpénzkészletekkel.

A dán központi bank tavaly márciusban közölte, hogy 2021-ben a készpénzes fizetések a vásárlások alig 12 százalékát tették ki, míg 2017-ben ezek aránya még 23 százalék volt. A bankszövetség üdvözölte a most bejelentett fejleményt, megemlítve azt is, hogy a bankrablások jelentős érzelmi megterhelést jelentettek az érintett alkalmazottaknak. A rablók kezdetben a pénzautomaták feltörésére álltak át, de a megfigyelési és a műszaki biztonsági eszközöknek köszönhetően ezen bűncselekmények száma is elapadt. A bűnözők az utóbbi években inkább online csalásokkal próbálkoznak - derül ki a beszámolókból.