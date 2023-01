Nem kell az ukránoknak a karácsonyi fegyverszünet

"Cinikus csapdának" nevezte Kirill orosz pátriárka tűzszüneti felhívását Mihajlo Podoljak, az ukrán elnöki iroda vezetőjének tanácsadója csütörtökön a Twitteren. Kirill pátriárka arra hívta fel az ukrajnai háborúban részt vevő feleket, hogy tartsanak fegyvernyugvást az ortodox karácsony alkalmából január 6-án déltől a január 7-én élfélig.

Kirill orosz pátriárka

Fotó: AFP

Az orosz ortodox egyház felhívása a karácsonyi fegyverszünetre cinikus csapda és a propaganda eleme

– vélekedett Podoljak. Szerinte az orosz ortodox egyház nem a legfelsőbb tekintélye a globális ortodoxiának, és pusztán a háborús propaganda eszközeként működik. Emlékeztetett arra, hogy az orosz ortodox egyház az ukrán nép kiirtására szólított fel, tömeggyilkosságokra buzdított, és ragaszkodott Oroszország további militarizálásához.

Olekszij Danyilov, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) titkára egy tévéműsorban leszögezte, hogy

Ukrajna nem fog semmiféle tárgyalásokat folytatni Oroszországgal az úgynevezett karácsonyi tűzszünetről.

Ezt a tisztségviselő azután jelentette ki, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök egyoldalúan elrendelte a fegyvernyugvást az ortodox karácsony idejére.

Van egy nagyon egyszerű megoldás: fogják a bőröndjeiket és menjenek vissza Oroszországba. Nem fogunk fegyverszünetről tárgyalni velük. Semmi közünk hozzá

– mondta Danyilov.

Ukránok ünneplik az ortodox karácsonyt Lviv városban még 2021-ben.

Fotó: Mykola Tys

Közben Jaroszlav Jarusevics, a dél-ukrajnai Herszon megye kormányzója a Telegramon arról tájékoztatott, hogy az orosz erők ismét lőtték a megyeszékhely központját. Eltaláltak egy lakóházat, aminek következtében egy húszéves férfi a helyszínen meghalt.

Az ENSZ is reagált a fegyverszüneti ajánlatra

António Guterres ENSZ-főtitkár üdvözölne bármiféle fegyverszünetet Ukrajnában az ortodox karácsony idején, de annak is tudatában van, hogy

ez nem pótolna egy igazságos békét, amely összhangban áll a világszervezet alapokmányával és nemzetközi joggal

– közölte csütörtökön Stéphane Dujarric ENSZ-szóvivő.

Stéphane Dujarric azt is bejelentette, hogy António Guterres feloszlatta az olenivkai börtönre mért júliusi rakétacsapás ügyében megalakított vizsgálóbizottságot, arra hivatkozva, hogy a szakemberek biztonsági megfontolások miatt nem tudnak a helyszínre menni. A vizsgálatot Oroszország és Ukrajna is kezdeményezte, megalakulását augusztusban jelentette be az ENSZ-főtitkár.

A Donyecktől mintegy tíz kilométerre délre található Olenivka városában, a helyi vizsgálati fogdában július 29-én egy rakétacsapás következtében több mint ötven ukrán hadifogoly életét vesztette és 73-an megsebesültek.